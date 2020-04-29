Голубой маникюр весна 2020 – нежный френч и фольга на ногтях: фото

Голубой маникюр у каждого вызывает свои эмоции, но вряд ли среди них есть раздражение и агрессия. Наоборот, цвет воды и неба, символ надежды и мечтаний отлично успокаивает.

Поэтому если ищете покоя и гармонии – создавайте на ногтях весенний маникюр 2020 голубого цвета.

Сейчас, когда в наши окна почти ежедневно заглядывает чистое голубое небо и дарит нам надежду на то, что все будет хорошо, все чаще на руки просится голубой маникюр.

С другой стороны, голубые ногти – это уже классика: меняются акценты, рисунки, оттенки, а голубой маникюр всегда актуален.

Более того, голубой маникюр, как белый и черный, словно художественный холст - он открывает огромное поле для творчества и является идеальной основой для рисунков. Лак голубого оттенка в сочетании с розовым, сиреневым, коралловым, светло-фиолетовым, желтым, ярко-синим, темно-синим, серым, белым и черным – это всегда очень выигрышные комбинации, которые смотрятся великолепно. Если нужен самый нежный маникюр – голубой с этой задачей отлично справится.

Главред собрал самые модные варианты дизайна голубого маникюра из Инстаграм, а в нашей фотогалерее – свежие образцы, которые докажут вам, что голубой маникюр – это стильно, модно и безумно позитивно!

Модный маникюр весна 2020 голубой – стильные варианты дизайна ногтей

Фольга на ногтях

Стразы остались в прошлом, это вчерашний день. Если нужен более изысканный и роскошный вариант голубого маникюра, то можно один-два ноготка украсить фольгой. Фольга на ногтях создает невероятный эффект, при этом намека на вульгарность нет.

Голубой маникюр с геометрией

Геометрия на ногтях вошла в моду не так давно, поэтому актуальна и сейчас. Голубой маникюр с геометрией, а также продольными полосками выглядит очень лаконично и просто, при этом общее впечатление от него – невероятный восторг, ведь это безумно красивый маникюр.

Двойной френч

Голубой цвет и всего его оттенки отлично сочетаются с нюдовым, поэтому если ваш любимый маникюр – это френч, то обязательно попробуйте его с голубым лаком. Кроме того, можно сделать двойной французский маникюр – скажем, возьмите два оттенка голубого лака, и разделите улыбку на две части – контрасты завораживают.

Голубой маникюр с морской волной

Морская лагуна, голубая нежность – это то, чего порой не хватает для хорошего настроения. Маникюр с волной, которая напоминает море – это свежий тренд и отличная идея для потрясающего маникюра на весну и лето.

Читайте такжеМаникюр весна 2020 новинки: бабочки на ногтях и маникюр фуксия - фотоНапомним, ранее сообщалось, весенний маникюр бирюзового цвета отлично сочетается с нюдовыми оттенками, розовым, белым и черным. Свежая модная тенденция – один-два ноготка покрыть белым лаком, остальные бирюзовым, при этом на белом рисуется морская волна. Получается роскошный маникюр 2020 весна и лето.