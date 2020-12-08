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Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокруг - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 декабря 2020, 00:52

Когда мы заплетаем косу, возникает ощущение неимоверной легкости, кажется, вырастают крылья и появляются дополнительные силы.

  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram
  • Модные косички 2020-2021 Instagram

В последнее время косички стали популярными не только среди девочек. Очередной стереотип рухнул, и теперь косички – это полноценная прическа и для взрослых женщин. Знаменитые актрисы и бьюти-блогеры взяли на заметку эту легкую, простую, но очень стильную прическу, которая без особых усилий может оживить образ, сделать его милым и очаровательным. А благодаря тому, что косички бывают разными, то каждая женщина может найти для себя особенный вариант, выгодно выделит ее на фоне других. Более того, украсив косу лентой, бусами или красивой заколкой можно добавить прическе определённого настроения и даже заразиться им.

А еще косы – спасение в ситуациях, когда волосы надоедают. И если вы не планируете коротко подстричь волосы и попрощаться с пышной шевелюрой, то заплетите косу. Можно также освежить длинные волосы – в нашем материале Лесенка – несравненная многослойная стрижка на длинные волосы 2020 найдете подробности об этой чудесной стрижке.

Ответьте себе откровенно – когда в последний раз вы заплетали косу? А помните ощущения? Как правило, когда мы заплетаем косу, возникает ощущение неимоверной легкости, кажется, вырастают крылья и появляются дополнительные силы. Кроме того, красивая коса привлекает внимание и вызывает восторженные взгляды, поэтому прическа точно заслуживает стараний и оправдывает их.

Мы сегодня расскажем вам о том, как плести косички. Мы подготовили для вас несколько пошаговых инструкций, как без дополнительных рук в домашних условиях создать маленький шедевр.

Стильные и модные косички 2021 - на что обратить внимание

Конечно, мода на косички тоже существует – пока одни варианты косичек находятся на вершине популярности, другие тихо ждут своего звездного часа. Тем не менее, в глобальном смысле слова косы в тренде, и некоторые из них заслуживают особого внимания.

Сенегальские косички

Хотя бы раз в жизни каждая девушка должна попробовать сенегальские косички. Главной особенностью этой прически является то, что можно забыть на месяц-два об укладке волос. Только не стоит путать легкие сенегальские косички в виде скрученных прядей с тяжёлыми африканскими – они как небо и земля.

Сенегальские косички – отличная возможность превратить короткие волосы в длинные: если у вас пряди длиной 7 см, то такая прическа для вас уже не мечта, а реальность.

Модные косички 2021 / Instagram

Для того, чтобы получить сенегальские косички, нужно вплести в волосы искусственные волокна под названием канекалон. Сегодня можно сделать сенегальские косички любого оттенка – главное, набраться смелости, ведь до сих пор многие на сенегальские косички смотрят удивленными глазами.

Классическая французская коса

Есть немало тех, кто утверждает, что для плетения французской косы важно, чтобы волосы были грязными – мол, тогда коса хорошо держится. Но нет ничего хуже, чем коса на грязных волосах! Поэтому заплетайте французскую косу только на чистые волосы – не беда, что некоторые пряди "выпадут", ведь получится очень естественный и эффектный образ, а это бесценно!

Модные косички 2021 / Instagram

Заплести французскую косичку не сложно. Сперва выберите прядь у лба и разделите ее на три части. Ваша задача - по очереди переплетать каждую из крайних прядей с центральной. При этом после каждого условного "шага" нужно добавить по одной свободной боковой пряди в прическу.

Такую косу нужно плести до затылка. А потом – все зависит от того, что осталось: можно сделать хвостик, а можно заплести обычную косу до конца.

Чтобы классическая французская коса выглядела стильно, можете слегка вытянуть некоторые пряди и добавить таким образом прическе непринужденности.

Французская коса наоборот

Эта удивительная коса, как вы уже догадались, наверное, сами, возникла на базе классического варианта. Ее можно заплести по центру, сбоку, вокруг головы, по диагонали и даже сделать две косы. Тут все зависит от конечной цели и того, какие у вас волосы.

Сейчас в трендах французская коса наоборот, которую плетут сбоку. Для того, чтобы заплести ее, нужно отделить широкую прядь над ухом. Потом разделите широкую прядь на три одинаковые пряди. Начинайте плести обычную косу, при этом пряди подкладывайте под низ.

Модные косички 2021 / Instagram

Учтите, что с самого начала нужно вплетать в косу пряди из общей массы волос по бокам. Когда все волосы вплетены в косу, можете завязать хвостик либо продолжить плетение уже обычной косы, повторяя мотив переплетения — крайняя прядь подкладывается под среднюю через низ.

Знаменитый колосок, или французская коса рыбий хвост

Не важно, как вы называете эту косу – от этого суть ее не меняется. Хотя вариантов, как заплести колосок, несколько. Например, можете для начала сделать хвостик, и уже потом плести косичку. А можно сделать так: для начала выбрать в области темени треугольную прядь волос и разделить ее на две равные части.

Модные косички 2021 / Instagram

В данном случае одна прядь – это основа косы, то есть она "нерушима" и вы ее не перебрасываете. Потом берете тонкую прядь в правой части головы, и перекладываете ее в левую часть головы - через ту "нерушимую" прядь, о которой говорилось выше.

Читайте такжеВ моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фотоДалее в ход идет прядь из левой части головы – ее, естественно, нужно перебросить на правую часть головы, и опять же, через базовую прядь. Потом нужно взять прядь слева и перебросить ее в правую часть – тоже через ту, которая в центре. И так до конца.

Французская коса водопад

Для обладательниц волнистых волос, или густых прямых волос есть прическа, которая подчеркнет красоту шевелюры - это французская коса водопад. Суть ее в том, что волосы заплетают по кругу головы, при этом периодически освобождают некоторые пряди и позволяют им "стекать струйками водопада" по волосам. Особенно красиво такая коса смотрится на волосах с окрашенными прядями.

Модные косички 2021 / Instagram

Вариантов плетения такой косы тоже несколько. Самый популярный – две косы, их начинают плести с каждой стороны, а по центру в месте, где две красивые косички пересекаются, их закрепляют.

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