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Календарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020

29 апреля 2020, 14:01

Когда стричься в мае 2020, чтоб и прическа удалась – и привлечь удачу и деньги в свою жизнь, выяснил Главред.

Лунный календарь стрижек на май 2020 - когда стричься для удачи
Лунный календарь стрижек на май 2020 - когда стричься для удачи / 1zoom.ru

Карантин в Украине отменят, судя по заверениям властей, уже в мае. А со стороны народа даже звучат требования отменить карантин с 1 мая. Так что лунный календарь стрижек на май 2020 пригодится всем, кто зарос во время коронавирусной осады.

Календарь стрижек подскажет благоприятные дни для стрижки в мае 2020, когда астросфера особо благоволит смене имиджа. А заодно предостережет – когда стричься не стоит, если человек не хочет играть в опасные игры с судьбой. Ведь есть дни, которые мир Космоса определил как опасные для стрижки в мае 2020.

Общий гороскоп на май 2020 всем знакам Зодиака обещает усиление позитивные тенденций в начале месяца – и довольно опасный конец мая, когда нужно быть настороже. Многим захочется перемен – и в первую очередь во внешности. Не только обновление гардероба, но новая стрижка станут для большинства истинным желанием сердца в мае. И тут главное – выбрать для стрижки правильный день.

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Итак, благоприятные дни для стрижки в мае 2020, которые сулят позитивные изменения в личной жизни и карьере:

  • 1 мая – не стоит бежать в салон в первый же день месяца: стрижка может обернуться проблемами со здоровьем;
  • 2 мая – если и стричь – то кончики равнять, а если краситься – то лишь натуральными растительными красителями (например, хной);
  • 3 мая – стрижка укрепит здоровье и позитивно повлияет на карьеру;
  • 4 мая – стрижка привлечет в жизнь деньги, особенно если еще и покрасить волосы в светлые тона;
  • 5 мая – стрижка улучшит здоровье, усилит интуицию – и в целом привлечет деньги;
  • 6 мая – лучше не ходить в салон: волосы станут жестче, а нервишки зашалят;
  • 7 мая – плохой день для стрижки: здоровье и отношения с противоположным полом окажутся под угрозой;
  • 8 мая – не стоит ходить к парикмахеру: и стрижка вряд ли удастся, и под ударом окажутся кровеносная и эндокринная системы;
  • 9 мая – на стрижку стоит решаться лишь тем, кто жаждет и не боится кардинальных перемен в судьбе;
  • 10 мая – стрижка усилит харизму, при этом акцент стоит сделать на челке – но форму стрижка, что сделана в этот день, долго хранить не станет;

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  • 11 мая – волосы после стрижки станут более здоровыми – а вот организм в целом ослабнет;
  • 12 мая – нейтральный день;
  • 13 мая – на волосы стрижка позитивно не повлияет – но привлечет в жизнь полезных людей;
  • 14 мая – нейтральный день, при этом не стоит делать очень короткую стрижку – отрастать волосы будут медленно;
  • 15 мая – ради мира в семье и на работе от стрижки лучше отказаться;
  • 16 мая – лучше не стричься: может появиться перхоть;
  • 17 мая – стрижка грозит привлечь конфликты в жизнь человека;
  • 18 мая – стрижку лучше отложить: здоровье волос может ухудшиться – как и душевное самочувствие;
  • 19 мая – стрижку лучше отложить;

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  • 20 мая – стрижка повысит привлекательность у противоположного пола;
  • 21 мая – стрижка добавит уверенности, но может спровоцировать финансовые трудности;
  • 22 мая – мир Космоса подарит новые силы после стрижки в этот день – но это единственный ее плюс;
  • 23 мая – нейтральный день;
  • 24 мая – форма стрижка долго не продержится – но сама стрижка успеет привлечь деньги в вашу жизнь;
  • 25 мая – стрижка вряд ли удастся, да и ее влияние на судьбу и здоровье будет негативным;
  • 26 мая – стрижка подарит вдохновение и зарядит энергией – но сами волосы станут непослушными;
  • 27 мая – стрижка улучшит здоровье и привлечет деньги;
  • 28 мая – от стрижки лучше отказаться;
  • 29 мая – сама стрижка выйдет удачной – а вот ее влияние на судьбу может оказаться негативным;
  • 30 мая – благоприятный день для стрижки: улучшится здоровье и волос, и организма в целом;
  • 31 мая – нейтральный день.

Лунный календарь стрижек на июнь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 3-4, 7-8, 12, 16-19 и 25-28 июня. Самый благоприятный день для стрижки в июне 2020 – это 28-е число.

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