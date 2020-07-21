Чтобы не стать посмешищем: вещи, о которых женщины 30+ должны забыть

Мини-платья после 30 лет - это табу / Instagram

В 30 лет все только начинается. За спиной уже определённый жизненный опыт, и смотришь на все не так, как даже 5 лет назад. И очень часто те, кому за 30, говорят, что чувствуют себя счастливее несмотря на то, что уже появились легкие морщины, и фигура уже не такая, как в 20 лет. Правда, есть и те, кто в этот период начинает активно противостоять времени, и всем доказывать, что они вовсе не изменились, и продолжают носить вещи, которые уже давно пора выбросить на свалку истории и никогда о них не вспоминать.

Застыть во времени не получится, хотя и бежать впереди него тоже не стоит. Тем не менее, самое прекрасное, что происходит с женщиной – это изменения. Когда женщина меняется – она интересна, за ней нравится наблюдать, она всегда поражает и удивляет. В то же время те, кто всячески цепляется за прошлое, вызывают не восхищение, а только сочувствие – жалко человека, который боится жить и принимать естественное течение жизни.

Сегодня мы расскажем вам о вещах, которым в шкафу 30-летней женщины уже не место – их можно смело раздарить младшим сестрам, подругам или отдать тем, кто в них сейчас нуждается.

Женская одежда, которую нельзя носить после 30 лет

Короткие топы в тренде, но оставьте их 20-летним

Мода любит радовать нас откровенными нарядами, которые позволяют нам выглядеть сногсшибательно и свободно. Но короткие кроп-топы – это не элемент гардероба для тех, кому за 30. Если вы не на пляже или не идете на вечеринку, то лучше это не носить, ведь они делают образ слишком вызывающим.

Короткий топ после 30 лучше не носить / Instagram

Модные потертые джинсы – дурной тон

Тут вы, наверное, возмущаетесь, и пытаетесь мысленно перечислить все аргументы "за" ношение рванных джинсов. Конечно, они сейчас в моде, но это вовсе не значит, что их должны носить все. Посмотрите на себя со стороны и поймете, что складывается впечатление, что вы вытащили этот деним из дальнего шкафа, в котором лежат вещи десятилетней давности. Просто это молодежные вещи, и они нормально не воспринимаются на тех, кому "за".

Потертые джинсы тоже дурной тон / Instagram

Трикотажные кофточки уместны только дома

Никто не призывает вас превращаться в деловую бизнесвумен. Но вы должны знать, что разнообразные кофточки, которых у вас, наверное, накопилось предостаточно, слишком упрощают образ и делают его невыразительным. Такие вещи отлично впишутся в домашнюю атмосферу, работая удаленно вы тоже можете их носить. Но на работу – это своего рода табу.

Трикотажные кофточки уместны только дома / Instagram

Читайте также Скукотища и плюс 10 лет: женская одежда, которая неистово старитЯркие колготки пора забыть

Все проходят в своей жизни период, когда цветные колготки кажутся находкой и спасением. Еще бы: можно носить одну юбку, и менять колготки, и каждый раз будет казаться, что образ очень креативный и неповторимый. Но взрослая "девочка" у многих вызывает раздражение, ведь когда вам за 30, то ценятся не внешние дешевые эффекты, а кое-что другое.

Яркие колготки пора забыть / Instagram

У вас до сих пор есть мини? Ой, нет!

Если накатывает ностальгия, и вы вспоминаете любимую мини-юбку или платье, в котором вы сразили наповал всех, то не пытайтесь этот "трюк" повторить. В этом случае срабатывает такой же принцип, как и с джинсами – всем будет казаться, что вы никак не попрощаетесь с прошлым. А еще вы рискуете получить титул "вульгарная".

Мини после 30 лет - дурной тон / Instagram

Дешевые сумки просятся на заслуженный покой

Сумка – это своего рода визитная карточка женщины. И вы заслужили хорошую сумку. Одну, но настоящую – такую, которая в любой ситуации подарит вам уверенность в себе. Хотите вы того или нет, но в 30 у вас за спиной должны быть какие-то достижения, и сумка своего рода олицетворение вашей успешности. И даже если все только начинается, то тем более есть повод сделать выгодную инвестицию в будущее, ведь такая сумка никогда не выйдет из моды.

Дешевые сумки - не для вас / Instagram

Читайте также Идеальный вариант: женские сумки, которые никогда не выйдут из модыФутболки с яркими принтами – и люди смеются над вами

Возможностей выразить свое "Я" масса, и не стоит прибегать к самому простому – купив футболку со смешным, страшным или милым рисунком. Вы хотите что-то сказать миру? Так скажите! Или сделайте то, что хотите и на что никак не решитесь. Не прячьтесь за футболкой, будьте собой и найдите способ быть такой, какой хотите! Поверьте, футболка с этой ролью не справляется, и даже оказывает "медвежью услугу".