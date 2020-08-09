Прически 2020: как укладывать волосы, чтобы выглядеть молодо - фото

У вас никогда не было ощущения, что после выхода из салона красоты вы чувствуете, что вам на 10 лет больше, чем есть на самом деле? После такого "ужаса" обычно приходишь домой, и несколько дней пытаешься облагородить стрижку, чтобы выглядеть моложе.

К сожалению, не все парикмахеры видят нас изнутри, а если вы попадаете вообще к чужому мастеру, который за день устал от потока людей, то вряд ли стоит надеяться на стильную омолаживающую стрижку. Горе-мастера умудряются даже ребенка подстричь так, как взрослого дядю, что уже говорить о женщинах, которые очень чувствительны к малейшим деталям.

Срезали чуть больше челку – и взгляд уже тяжелый, добавили лишних прядей возле лица – и вы уже стали выглядеть старше, оставили чуть больше длину – и вроде бы вообще не стриглись – никакого ощущения свежести.

Но мы сейчас не о роли мастера будем говорить – найти того, кто сможет ощутить ваш стиль и подогнать стрижку или прическу под ваш образ – это требует времени и усилий. Сегодня мы расскажем вам о том, какие прически добавляют лишних лет, а какие действительно омолаживают.

Наши простые советы помогут вам в будущем избежать разочарования в салоне красоты – и даже если вам кто-то будет навязывать ультрамодную прическу, которую вы отродясь не пробовали делать, то не соглашайтесь. Существуют определенные приемы, которые действительно работают, и если вам не 18, и вы не стремитесь казаться старше – то лучше к ним прислушайтесь.

В нашей фотогалерее - образцы причесок, которые визуально омолаживают.

Модные прически 2020 с омолаживающим эффектом

Меньше лака и идеальных линий

Если не хотите выглядеть старше, не делайте идеальную прическу. Когда ваши волосы аккуратно уложены и лаком зафиксирован каждый локон, то уже не важно, какой макияж вы сделали и в чем вы одеты – вы 100% с такой прической выглядите старше.

Никогда не поднимайте волосы на макушке – сделали начес, и прощай молодость! Искусственный объем волос вам ни к чему – он только привлекает ненужное внимание к структуре волос и превращает вас в женщину, которая "застряла" в 90-х.

Читайте такжеПрямые волосы – главная модная тенденция осени-зимы 2020-2021: фотоСамые омолаживающие прически излучают естественность. Должна быть легкость, волосы должны выглядеть живыми, они должны мягко обрамлять ваше лицо. Если вы закрутите булочку на голове, и будут небрежно свисать пряди – то вид у вас будет моложе, чем вы завяжете тугой хвост.

Идеальные локоны по всей длине – это хуже, чем легкие небрежные локоны, которые игриво разлетаются по сторонам.

Мы говорили, что на осень-зиму 2020-2021 в моду возвращаются идеально гладкие волосы, но это не значит, что все должны вытянуть волосы утюжком и они должны свисать шторами. Нет, в первую очередь ориентируйтесь на то, что подходит вам, а потом идите за трендами.

Идеальная прическа – это та, которую вы создали своими руками. Вы можете волосы слегка подкрутить, они могут быть гладкими – но вы должны провести по волосам пальцами и создать такую прическу, которая вас омолодит.

Да – средним волосам (а длинные - "отпустите")

Сколько бы модные стилисты не рассказывали нам, что длинные волосы уместны в любом возрасте, но это все же больше об исключениях: безусловно, есть женщины, которым длинные волосы не делают медвежью услугу.

Но в большинстве случаев нужно понимать, что длинные волосы добавляют лишних лет, и женщина часто кажется "застывшей в прошлом". Ведь ничего так не старит, как желание уцепиться за молодость. Поэтому отпустите свои волосы, пускай они будут вашим приятным воспоминанием, и отдайте предпочтение средним волосам или длине до уровня плеч.

Классика – это всегда плюс лишние годы

Если вы выбираете, какой пробор сделать – средний или боковой, то знайте, что классика всегда старит. Пробор по центру добавит вам визуально лишних лет, поэтому выбирайте современный вариант – боковой пробор.

Читайте такжеМодные стрижки 2020 для шикарного объема волос на разную длину - фотоЭто же можно сказать и о силуэте стрижки. Если вы выбираете ровный срез на средние волосы – то вы будете выглядеть старше, чем если бы вы добавили несколько слоев. При этом слои не обязательно делать по всей длине волос – просто добавьте немного динамики и увидите, как стрижка сразу заиграет "жизнью".

Челка поможет скрыть морщины

Говорят, что челка – это только для молодежи. Это все выдумки. Никто вас не призывает сделать густую челку, которая закроет половину лица. Но если ваш мастер сможет сделать легкую челку, которая слегка прикроет морщины, то вы увидите, что это "работает". Но тут важен индивидуальный подход – надо учесть состояние кожи, форму лица, и то, не будет ли челка вас раздражать.