Модные асимметричные стрижки 2020 на разную длину волос - фото

Иногда хочется изменений. Кардинальных! Таких, которые сразу заметны. Чтобы показать миру свою силу. Или выделиться из толпы и заявить о том, что вы – особенны. Или просто уже слишком напрягают будни, и хочется фейерверка эмоций. Для этого есть просто решение – асимметричная стрижка, которая, словно шикарный букет экзотических цветов, таит в себе много приятного и неожиданного.

И совершенно не важно, какие у вас сейчас волосы – длинные или короткие - асимметрия не особо требовательна к длине волос. Все остальное не имеет значения – если вам показалось, что вы на пороге изменений в своей жизни, то вам не показалось, а асимметричная стрижка станет на этом пути первой ступенькой!

Мы сегодня расскажем вам о самых модных асимметричных стрижках 2020, а в нашей фотогалерее собраны свежие образцы для того, чтобы вы могли ориентироваться без лишних слов.

Модные асимметричные стрижки 2020 – тренды

Асимметричная челка

Если вы пока не уверенны в том, насколько вам нужна стрижка с асимметрией, советуем начать с челки, а длину волос не трогать. При желании челку потом можно собрать при помощи заколки. А вот если сделаете стрижку, то понадобится много времени для того, чтобы отрастить волосы и придать им более классического силуэта. Асимметричная челка отлично освежит образ и визуально омолодит лицо.

Длинные асимметричные волосы

Если у вас хватит мужества, то свои потрясающие длинные волосы вы можете превратить в оригинальную стрижку с асимметрией. Только не пытайтесь экспериментировать сами – важно, чтобы парикмахер увидел цельный образ, и чтобы короткая и удлиненная стороны гармонично сочетались и дополняли друг друга. Еще один популярный вариант асимметрии на длинных волосах – это выбритые волосы с одной стороны, и длинные с другой. Контраст, как видите – дерзкий, но и образ – яркий.

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Короткая асимметричная стрижка пикси

Если у вас короткие волосы, или вы хотите подстричься и ощутить свободу, тогда обратите внимание на эффектную асимметричную прическу со сказочным названием пикси. Суть стрижки в том, что сзади волосы короткие, а спереди – удлиненная челка на бок. Контраст уже есть. Если хотите добавить резкости, можете открыть одно ушко или даже выбрить висок. Добавить легкости образу позволит несколько светлых прядей на челке.

Асимметричный боб с градуировкой

Разнообразить классический боб помогут контрасты: с одной стороны делаете волосы чуть длиннее, с другой – чуть короче. Можно сделать косую челку, которая плавно переходит в общую длину волос – ту часть, которая длиннее. Но важен также и объем – не нужно стремиться к идеальным линиям. Наоборот, добавьте прическе текстуру, волосы должны выглядеть слегка растрепанными, словно вы вышли на улицу, а там ветер, и он сделал "естественную укладку".

Асимметричный удлиненный боб, или лонг боб с асимметрией – удачное решение для тех, кто хочет обновить образ, добавить ему изюминку, но пока не готов расставаться з длиной.

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Каре с асимметрией – классическое и удлиненное

Для тех, кто любит четкие линии и гладкие волосы, в тренде асимметричное каре. Принцип стрижки аналогичный с бобом - с одной стороны волосы короче, и они плавно переходят в более длинные волосы с противоположной стороны лица. Кстати, постепенно кудрявые волосы выходят из моды, поэтому создавать волны или локоны не обязательно, наоборот, лучше аккуратно вытянуть волосы утюжком. Каре с асимметрией – спасение для обладательниц лица квадратной и угловатой формы. При наличии крупных черт лица лучше всего остановиться на удлинённом варианте этой причёски.