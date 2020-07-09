Мир покоряет мексиканская мужская стрижка Эдгара - фото

Мужские стрижки периодически переживают революцию. И если еще вчера мы говорили о том, что в тренде удлиненные стрижки, и подтверждали это множеством фотографий из Instagram, то сегодня на пороге мужской красоты стоит новейшая тенденция - стрижки Эдгара.

О появлении нового тренда в мире мужских стрижек сообщило издание thetrendspotter.

Короткий и острый, этот стиль подходит парням с длинными, овальными или угловатыми лицами. Он идеально подходит для тех, у кого уже есть короткие волосы, но они хотят обновить свой образ с помощью молодой, современной и резкой стрижки, а также могут скрыть неровную линию волос.

Что такое стрижка Эдгара?

Это мексиканская версия стрижки Цезарь. Отметим, классический Цезарь – это ровная и короткая челка. При этом порой челка настолько короткая, что кажется, что ее вообще нет.

За новый тренд мы должны сказать спасибо мексиканским подросткам из Далласа и Хьюстона. Эта прическа также известна как шапочка (Bowl cut) и может быть найдена в некоторых районах Аризоны, Невады, Нью-Мексико и Калифорнии. Сейчас стрижка Эдгара покоряет мир, о ней начали говорить, ее начали "продвигать" и она поможет идти в ногу со временем тем, кто любит выделяться и во всем быть первым.

Конечно, если вы не особо разбираетесь в стрижках, а детали для вас – пустой звон, то вы скажете, что это обычный бокс или полубокс. Другие скажут, что стрижка Эдгара – это всего-навсего кроп.

Читайте такжеНовые мужские стрижки 2020: месси кроп и отросший андеркат - фотоЕсть и немало тех, для кого прическа ничем не отличается от того Цезаря. Возможно, все правы. Но вся соль – в мелочах, и в том, что мир открыл двери для нового!

В чем же особенность стрижки Эдгара?

Классика

Классическая стрижка Эдгара идеально подходит для парней с короткими и густыми волосами. Это высокий фейд и короткий срез Цезаря спереди. Затем нужно обрезать переднюю часть, чтобы создать прямую линию на лбу. Несмотря на аккуратность и чистоту, классическая стрижка Эдгара все еще имеет характер и острую привлекательность из-за ее четко определенных линий.

Мужская стрижка Эдгара / Instagram

Волнистая стрижка Эдгара

Если у вас волнистые волосы, то показать естественную текстуру ваших волос, добавить образу уникальности поможет стрижка волнистый Эдгар. Суть ее в том, что основная часть волос – удлиненная. А потом идет идеальный ровный срез по бокам. Челка – тоже ровная, на лбу должна быть ровная линия. Сзади – плавный переход. Подобно классическому Эдгару, волосы нужно расчесывать вперед.

Мужская стрижка Эдгара / Instagram

Короткий острый Эдгар

Чтобы придать стрижке Эдгар острый вид, челку стригут немного под углом – она должна переходить в боковую линию. Тем не менее, чтобы сохранить характерную прямую линию Эдгара, волосы причесывают вперед. Также важна четкая линия среза бокам. В данном случае сзади переход не плавный – весь акцент на резкость.

Мужская стрижка Эдгара / Instagram

Стрижка Эдгар с блуждающими волосами

Неровная линия среза в 2020 году очень часто встречается в женских стрижках. Сейчас эта новинка дошла и до мужских причесок. Нужно создать текстуру, обрезая верхнюю часть прядями разной длины, сохраняя при этом классическую прямую линию среза Эдгара. По бокам лучше сделать конус, переход не резкий, чтобы стрижка выглядела цельной.

Мужская стрижка Эдгара / Instagram

Лысый Эдгар

Те парни, у которых очень короткие волосы, тоже могут обновить имидж – специально для них есть стрижка лысый Эдгар. Суть ее в том, что нужно на голове создать своего рода "крышку", расширяя "линию" лба вокруг головы. Но челка – четко видна, и боковые линии – тоже. То есть волосы короткие по-максимуму, но благодаря "крышке" получается стильный вид.

Мужская стрижка Эдгара / Instagram

Читайте такжеКороткие мужские стрижки 2020 – как подстричься на лето: фотоИ еще. Вариантов у стрижки Эдгара на самом деле уже много – эксперименты сегодня приветствуются, поэтому не бойтесь добавить и свою изюминку - стрижка Эдгара вам скажет спасибо!