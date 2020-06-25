Плохие прически, которые яростно портят волосы - фото

Среди множества причесок есть ужасные, о которых следует забыть навсегда, ведь они портят волосы.

Мы часто пытаемся кому-то подражать, и создавать на голове то, что подсказал модный блогер с Инстаграм или статья в интернете, которая громогласно призывает обратить внимание на модный тренд, который превратит нас в сногсшибательную красотку.

Конечно, если вам все нравится, прическа вдохновляет вас – то это самое главное. Разве имеет значение, что о вас думают другие? На это, откровенно говоря, не стоит обращать внимания. Но бывает так, что нам нравится какая-то прическа, а потом – расстройство и слезы, ведь волосы потеряли красоту, объем, не блестят и выглядят безжизненными.

Сегодня мы раскроем вам некоторые полезные секреты, которые подскажут вам, как не испортить волосы в погоне за модой, трендами и брендами. Эти советы подскажут вам, как не нанести вред волосам, ведь, согласитесь, восстановление потом требует времени и немалых усилий, в том числе и финансовых затрат.

Запомните, эти прически яростно портят волосы – избегайте их.

Прически, которые вредят волосам

Кудри

Никто не спорит – кудри всегда выглядят роскошно. Это легкий способ придать волосам объема и создать эффектную прическу. Но что бы не рассказывали в рекламных роликах, безопасный фен – это сказка. Высокая температура – это не то, что идет на пользу вашим волосам, особенно, если они у вас еще и окрашены. Щипцы делают волосы сухими, кончики ломаются и расслаиваются. После кудрей вам придется лечить волосы.

Плохие прически, которые портят волосы / Instagram

Выпрямление волос

Еще одна крайность – идеально ровные волосы, вытянутые при помощи утюжка. Да, выглядят такие волосы потрясающе, но знали бы вы, как быстро утюжок сушит волосы! А когда волосы сухие, они не защищены маслами, и становятся очень ломкими. При использовании тепловых инструментов обязательно используйте теплозащитный материал.

Плохие прически, которые портят волосы / Instagram

Косы

Instagram завален фотографиями всевозможных вариантов плетения кос. И, на первый взгляд, кажется, что это щадящие прически. Тем более, что в детстве бабушки и мамы приучали нас заплетать косу, а некоторые даже советовали ложиться спать с косой, мол, это защищает волосы – они меньше запутываются. Но косы на самом деле тоже вредят волосам.

Скажем, знаменитая французская коса, которая выглядит, словно корона, тянет крошечные волоски вокруг головы. Они самые деликатные, и их можно легко повредить.

Читайте такжеФранцузская коса и ее лучшие варианты на лето: как заплести самой домаКроме того, ужасно портят волосы плотные косы - они неестественно сгибают волосы и ослабляют клетки кутикулы, которые защищают волосы. Потом ваши волосы станут слишком слабыми и ломкими, появятся секущиеся концы и даже истончение.

Плохие прически, которые портят волосы / Instagram

Хвост и булочка

Самая легкая и удобная прическа – хвостик. Но тугой хвост потянет за тонкие волоски на голове и вырвет их. После чего другие начнут ослабевать и выпадать. Если вы любите закручивать на голове модную "булочку", то тоже готовьтесь к тому, что пряди начнут рваться. Не злоупотребляйте такой прической, ведь если вы сделаете булочку плотной, то можете даже вытянуть пряди за корни!

Читайте такжеВ моду вернулись объемные резинки и банты для волос из 1990-х: фотоКроме того, ни в коем случае не используйте металлические заколки и жесткие резинки – они жутко режут и ломают волосы.

Плохие прически, которые портят волосы / Instagram

Какие еще прически портят волосы?