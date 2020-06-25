Плохие прически, которые яростно портят волосы - фото

Среди множества причесок есть ужасные, о которых следует забыть навсегда, ведь они портят волосы.
Мы часто пытаемся кому-то подражать, и создавать на голове то, что подсказал модный блогер с Инстаграм или статья в интернете, которая громогласно призывает обратить внимание на модный тренд, который превратит нас в сногсшибательную красотку.
Конечно, если вам все нравится, прическа вдохновляет вас – то это самое главное. Разве имеет значение, что о вас думают другие? На это, откровенно говоря, не стоит обращать внимания. Но бывает так, что нам нравится какая-то прическа, а потом – расстройство и слезы, ведь волосы потеряли красоту, объем, не блестят и выглядят безжизненными.
Сегодня мы раскроем вам некоторые полезные секреты, которые подскажут вам, как не испортить волосы в погоне за модой, трендами и брендами. Эти советы подскажут вам, как не нанести вред волосам, ведь, согласитесь, восстановление потом требует времени и немалых усилий, в том числе и финансовых затрат.
Запомните, эти прически яростно портят волосы – избегайте их.
Прически, которые вредят волосам
Кудри
Никто не спорит – кудри всегда выглядят роскошно. Это легкий способ придать волосам объема и создать эффектную прическу. Но что бы не рассказывали в рекламных роликах, безопасный фен – это сказка. Высокая температура – это не то, что идет на пользу вашим волосам, особенно, если они у вас еще и окрашены. Щипцы делают волосы сухими, кончики ломаются и расслаиваются. После кудрей вам придется лечить волосы.
Выпрямление волос
Еще одна крайность – идеально ровные волосы, вытянутые при помощи утюжка. Да, выглядят такие волосы потрясающе, но знали бы вы, как быстро утюжок сушит волосы! А когда волосы сухие, они не защищены маслами, и становятся очень ломкими. При использовании тепловых инструментов обязательно используйте теплозащитный материал.
Косы
Instagram завален фотографиями всевозможных вариантов плетения кос. И, на первый взгляд, кажется, что это щадящие прически. Тем более, что в детстве бабушки и мамы приучали нас заплетать косу, а некоторые даже советовали ложиться спать с косой, мол, это защищает волосы – они меньше запутываются. Но косы на самом деле тоже вредят волосам.
Скажем, знаменитая французская коса, которая выглядит, словно корона, тянет крошечные волоски вокруг головы. Они самые деликатные, и их можно легко повредить.
Читайте такжеФранцузская коса и ее лучшие варианты на лето: как заплести самой домаКроме того, ужасно портят волосы плотные косы - они неестественно сгибают волосы и ослабляют клетки кутикулы, которые защищают волосы. Потом ваши волосы станут слишком слабыми и ломкими, появятся секущиеся концы и даже истончение.
Хвост и булочка
Самая легкая и удобная прическа – хвостик. Но тугой хвост потянет за тонкие волоски на голове и вырвет их. После чего другие начнут ослабевать и выпадать. Если вы любите закручивать на голове модную "булочку", то тоже готовьтесь к тому, что пряди начнут рваться. Не злоупотребляйте такой прической, ведь если вы сделаете булочку плотной, то можете даже вытянуть пряди за корни!
Читайте такжеВ моду вернулись объемные резинки и банты для волос из 1990-х: фотоКроме того, ни в коем случае не используйте металлические заколки и жесткие резинки – они жутко режут и ломают волосы.
Какие еще прически портят волосы?
- Дешевые гели для укладки волос, в состав которых входит спирт.
- Наращивание волос, особенно если у вас тонкие волосы.
- Постоянные эксперименты с цветом волос.
- Химическая завивка и отбеливание волос.