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Прелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 году

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 января 2021, 03:47

Стрижка 2021 боб-каре любит эксперименты, поэтому длину выбирайте ту,  которая наиболее удачно подходит именно вам.

  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2021 Instagram

Женская стрижка боб-каре все еще в трендах, и в 2021 году будет продолжать штурмовать вершину модного Олимпа, совершенствуясь и меняясь вместе с нами. Одной из причин популярности этой роскошной стрижки, которая соединила в себе две женские стрижки – боб и каре, является то, что она обладает омолаживающим эффектом, а это, согласитесь, на вес золота.

Также особого внимания в 2021 году заслуживают еще две удивительные стрижки – в нашем материале Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году можете подробнее о них узнать.

А боб-каре любят еще и за то, что стрижка подходит всем, при этом в каждом отдельном случае получается неповторимая прическа. Все те, кто пытается впустить в свою жизнь немного свежего воздуха, а вместе с ним и изменения, могут взять стрижку боб-каре на вооружение, ведь благодаря удачному силуэту вы будете выглядеть стильно, женственно и современно.

Кроме того, в дуэте с модным окрашиванием волос 2021 получите потрясающую прическу на миллион долларов. При этом приятным бонусом стрижки является то, что она подходит и маленьким девочкам, и подросткам, и женщинам.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях стрижки боб-каре 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные варианты стрижки из Instagram.

Модная стрижка боб-каре 2021 – на что обратить внимание

Модная длина стрижка боб-каре

Стрижка 2021 боб-каре любит эксперименты, поэтому длину выбирайте ту, которая наиболее удачно подходит именно вам. Эту стрижку можно сделать и короткой, и удлиненной. Главное – силуэт, а длина второстепенна.

Пробор в стрижке боб-каре 2021

Каре на боб и все вариации стрижки на 2021 могут включать как классический боковой пробор, так и центральный, который отлично сочетается с прямой челкой.

Стрижка боб-каре 2021 / Instagram

Боб-каре с челкой

Стрижка боб-каре 2021 может быть как с челкой, так и без. При этом челка может быть густой, филированной, ровной или косой. Сколько видов челок – столько вариантов боб-каре можно создать. При этом выбор челки напрямую зависит от формы лица и структуры волос.

Боб-каре 2021 – как укладывать волос

Сейчас в моде гладкие волосы. Поэтому если много времени для укладки волос у вас нет, то не стоит переживать – все, что вам нужно, это вытянуть волосы при помощи утюжка.
Читайте такжеВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоКроме того, в тренде укладка волос "легкая небрежность", - представьте себе, вы утром проснулись и на голове беспорядок.

Если у вас есть немного времени, можете сделать волны – интерес к ним немного поутих, тем не менее, если хотите добавить образу игривости или просто освежить его, то можете смело "колдовать".

Стрижка боб-каре 2021
Стрижка боб-каре 2021 / Instagram

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