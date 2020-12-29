Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фото

Очень часто с приходом нового года появляется желание кардинально изменить стрижку и себя вместе с ней. Иногда такой шаг действительно оправдан, а результат – то, что мы видим в зеркале - дарит нам крылья, наполняет силой и пробуждает в нас потребность в новом – макияже, одежде и даже привычках. И если вы чувствуете, что очень скоро "шар" вашего терпения лопнет, то лучше уже сегодня направить всю энергию в русло поиска модной стрижки на 2021 год.

А выбрать есть из чего. Например, в трендах удивительная французская стрижка – в нашем материале Непревзойденная стрижка французский боб входит в моду на 2021 год можете подробнее о ней узнать.

В целом 2021 год обещает быть богатым на всевозможные стильные стрижки. Чтобы в этом убедиться, посмотрите показы коллекций весна-лето знаменитых домов моды или загляните в любимый паблик модниц Instagram. Нас ждут четкие линии среза, челки и, конечно же, яркие варианты стрижки боб.

Мы сегодня расскажем вам о самых главных трендах в стрижках на 2021 год, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы для вдохновения.

Модные женские стрижки 2021 – на что обратить внимание

Стрижка боб 2021

На некоторое время мягкости говорим "нет", ведь в трендах – стрижка боб с четкой линией среза, а именно – блант боб, или тупой боб. Линия среза должна быть очень ровной и аккуратной. Как правило, она проходит на уровне плеч, но возможны варианты немного выше – на уровне подбородка, или ниже.

Обратите внимание, что этот оригинальный эффектный срез дарит волосам объем не только на кончиках, а в целом делает объемной всю шевелюру. Благодаря тому, что модная стрижка 2021 боб с тупым срезом подходит женщинам с лицом любой формы, то ее можно назвать универсальной.

Модные стрижки 2021 / Instagram

Звездный час стрижки шегги

Любители стиля 70-х будут счастливы, ведь одной из самых популярных стрижек 2021 года станет шегги, которая подходит для самых разных типов волос - от прямых и тонких до густых и вьющихся, а также любой длины. Если вы устали от стандартной прямой стрижки или банальных слоев, шегги - один из самых простых способов преобразить ваш образ, а ее оригинальность практически гарантированно привлечет внимание к вашей персоне.

Читайте такжеЧарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фотоКлассическая стрижка шегги – это прямой пробор, челка, которая разлетается по сторонам, и рваные хаотичные пряди по всей длине волос. А вариантов у стрижки шегги 2021 множество.

Модные стрижки 2021 / Instagram

Стрижка пикси 2021

Самый модный вариант стрижки пикси 2021 – короткий с прямой челкой. Кроме того, в верхней части головы лишний объем нужно убрать. Такая аккуратная стрижка добавит образу невероятной харизмы, и если у вас хватает смелости подстричься коротко, то именно стрижка пикси станет для вас идеальным решением: она стильная, удобная и ультрасовременная!

Модные стрижки 2021 / Instagram

В моде челки

Челка родом из 70-х, которую в мире моды называют baby bang (дословно переводится как детская челка) – это свежий тренд, которому пророчат огромную популярность в 2021 году. За этот come back мы должны аплодировать дому моды Valentino – детская челка стала визитной карточкой многих моделей на показе коллекции одежды на весну-лето 2021.

Кроме того, в трендах также тяжелые челки, густые, удлиненные, а также знаменитая челка на две стороны, или как еще ее называют – челка-занавеска. Она тоже пришла к нам из 70-х. Но еще раньше, в 60-х, похожую челку прославила на весь мир знаменитая французская актриса Бриджит Бардо.