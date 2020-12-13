Непревзойденная стрижка французский боб входит в моду на 2021 год - фото

Среди всех вариантов стрижки боб есть один, который уже несколько лет не теряет популярности и не надоедает. Речь идет о короткой стрижке французский боб, который уверенно вошел в тренды на зиму 2020-2021, и, судя по всему, продолжит победоносное шествие в 2021 году. Особенностью этой потрясающей и магнетической стрижки является линия среза и эффектная челка. Хотя варианты без челки тоже бывают и уже имеют армию поклонниц.

Но не только женская короткая стрижка французский боб будет на вершине модного Олимпа в 2021 году. В нашем материале Очаровательная стрижка лоб с эффектом омоложения – находка для зимы 2021 можете подробнее узнать о стильной стрижке до плеч, которая тоже заслуживает внимания.

Тем не менее французский боб – очень выигрышный вариант, а все потому, что сама идея стрижки подразумевает полное отсутствие укладки. Для зимы, когда без шапки обойтись сложно, согласитесь, это находка.

Представьте, как вы выглядите, когда снимаете шапку, - вот так и должна выглядеть идеальная укладка стрижки френч боб. Легкий беспорядок, непосредственность и легкость – это то, что позволит вам стать похожей на француженку.

Правда, доверяйте стрижку волос только настоящему профи, ведь силуэт играет решающую роль - в любой ситуации и в любую погоду он должен быть четким.

А добиться такого "лохматого" эффекта вам помогут специальные средства для укладки волос, которые добавляют им фактуру, например, солевые спреи.

Мы сегодня подробнее расскажем вам о модной женской стрижки французский боб 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модная стрижка французский боб 2021 – на что обратить внимание

Если хотите понять, как выглядит самая модная женская стрижка французский боб, то можете зайти в Instagram страницу гламурной модели Тейлор Лашае (Taylor Lashae), которая обожает французский боб – там найдете множество всевозможных вариантов укладки стрижки, и вы можете воочию убедиться в том, что это – универсальная стрижка, которая к тому же очень практична.

Стрижка французский боб / скриншот instagram.com/taylorlashae

Как видите, стрижка очаровательна, харизматичная и неповторимая.

Стрижка французский боб / скриншот instagram.com/taylorlashae

Оптимальная длина стрижки французский боб имеет свои особенности. Спереди она должна быть на уровне подбородка или на несколько сантиметров ниже, а сзади длина волос должна проходить по линии роста волос.

Стрижка французский боб / скриншот instagram.com/taylorlashae

Французский боб могут выбрать обладательницы круглого лица, а также те, у кого квадратная форма лица. Конечно же, все те, у кого удлиненное лицо, тоже будут выглядеть гармонично со стрижкой френч боб, но только обязательно с челкой.

Так как стрижка французский боб – это в первую очередь легкость, то ее могут взять себе на заметку все те, у кого от природы волнистые волосы. Но это скорее эталон. А в жизни каждый может сделать эту волшебную стрижку и наслаждаться ее непревзойденностью.

Челка в стрижке французский боб, как правило, идет с филировкой. Длину нужно выбирать в каждом конкретном случае индивидуально. Но если хотите классику, то в таком случае челка должна слегка прикрывать брови.

Читайте такжеЧарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фотоБлагодаря силуэту, стрижка французский боб способна освежить образ и визуально "убрать" лишние годы – будете приятно удивлены, но омолаживающий эффект стрижки вы точно ощутите.