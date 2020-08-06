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Прямые волосы – главная модная тенденция осени-зимы 2020-2021: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 августа 2020, 04:29

Если у вас от природы прямые волосы, то вам повезло – во второй половине 2020 вы точно сможете насладиться этим "подарком".

  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram
  • В моду вернулись прямые волосы Instagram

Волнистые волосы выглядят роскошно, и в этом за последние несколько лет мы смогли убедиться. Многие женщины наконец получили возможность выглядеть как голливудские актрисы с любимых фильмов – легкие красивые локоны заняли вершину модного олимпа, и там не было места больше ни для чего.

Волны были настолько популярными, что женщины умудрялись их создавать даже на коротких волосах – вспомните яркий тренд в начале 2020 года, когда в моде была стрижка пикси с волнистой челкой, которая потрясающе привлекала внимание и вытягивала любой образ.

А стрижки боб и каре с волнами стали настолько массовым явлением, что временами начало казаться, что мы опять вернулись в эпоху дефицита и одинаковых вещей.

Но всему есть предел, и рано или поздно даже самые горячие тренды "остывают". Мода 2020 решила подготовить для нас на зиму сюрприз – новинкой сезона осень-зима 2020 2021 станут прямые волосы!

В тенденциях причесок осень-зима 2020 неожиданный поворот – в моду вернулись аккуратные гладкие волосы. Лохматые и волнистые прически должны взять паузу. В моде – идеальные прямые волосы.

Самое время подготовить утюжок - он станет настоящим спасением для всех тех, кто хочет идти в ногу с модой.

Забудьте на время о текстурированных волосах и волнах, ведь сразу после лета нас ждет увлекательное путешествие в мир совершенства! Стрижки становятся более строгими, а мы в месте с ними - элегантными.

Мы собрали для вас фотогалерею модных причесок с прямыми волосами - посмотрите ее обязательно, чтобы ориентироваться в трендах.

Прямые волосы - главная модная тенденция сезона осень-зима 2020 2021: как укладывать

Если у вас от природы прямые волосы, то вам повезло – во второй половине 2020 вы точно сможете насладиться этим "подарком".

А если прямые волосы для вас теперь мечта, то вы можете выбрать, что с ними делать.

Дело в том, что естественная структура волос имеет значение, и она в тренде – то есть, если у вас от природы кудрявые или волнистые волосы, то специально вытягивать их не обязательно. Красивая текстура волос – это то, чем нужно гордиться.

Для всех остальных путь один – прямые волосы. Да, чтобы сделать эффектную прическу, придется по утрам немного потрудиться, но ведь красота требует жертв, не так ли?

Пробор по центру все еще в тренде

Центральный пробор был чрезвычайно популярным в последние сезоны – в дуэте с волнистыми волосами они создавали невероятные прически. Но тут мода 2020 решила нас пощадить, и пробор по центру пока еще актуален.

Чтобы создать самую модную прическу сезона осень зима 2020-2021, вам нужно помыть волосы, высушить их феном, сделать пробор по центру и вытянуть волосы утюжком.

Но если форма вашего лица более гармонично смотрится с боковым пробором, то не стоит делать выбор в пользу центрального – ведь самое главное, чтобы лицо визуально выглядело мягче.

Еще один ультрамодный вариант укладки волос на осень можно создать с помощью геля. Для этого вам нужно нанести небольшое количество геля на передние пряди. После этого красиво расчешите волосы, чтобы они обрамляли ваше лицо – получится очень стильно.

Читайте такжеЖенская короткая стрижка пикси-боб из 60-х снова на пике моды: фотоНапомним, длинные волосы возвращаются в моду, поэтому не стригитесь слишком коротко, а уже сегодня отращивайте их, и будете осенью и зимой на высоте. Под длинными волосами подразумеваются действительно длинные волосы.

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