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Самые модные прически на короткие волосы 2020 на каждый день - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 октября 2020, 04:22

Поздравляем вас, после небольшой паузы кудрявые волосы опять возвращаются в "игру".

  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram
  • Прически на короткие волосы 2020 Instagram

Женщины в 2020 разрешили себе быть не идеальными, и это самая главная модная тенденция в прическах. В сезоне осень-зима женские прически на короткие волосы лишены нарочитой помпезности. Кажется, все наконец научились ценить естественную красоту и получают от этого удовольствие. Не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса.

Короткие стрижки внезапно стали очень востребованными и популярными – в нашем материале Обворожительная французская стрижка гаврош из 50-х опять в моде вы детальнее узнаете об одной из них.

Мода 2020 широко распахнула двери коротким стрижкам – и это очень заметно. В трендах всевозможные прически на короткие волосы 2020 "под мальчика", которые добавляют женщинам смелости и уверенности в себе.

Каждая женщина независимо от типа волос может найти идеальную короткую стрижку, которая изменит ее до неузнаваемости, вдохновит на новые свершения и наполнит невероятной силой, которая сегодня так нужна!

Мы сегодня расскажем вам о легких прическах на короткие волосы, которые актуальны этой осенью и зимой, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы укладки на короткие волосы.

Модные прически на короткие волосы осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

Прическа пикси с кудряшками

Поздравляем вас, после небольшой паузы кудрявые волосы опять возвращаются в "игру". Если у вас стрижка пикси, то не сдерживайте порыв – накрутите волосы или челку, и будете выглядеть соблазнительно, женственно и очень стильно!

Прически на короткие волосы 2020
Прически на короткие волосы 2020 / Instagram

Текстурированная прическа пикси

Чтобы ваши короткие волосы выглядели эффектно, добавьте текстуры. Текстурированная прическа пикси визуально добавит объема волосам сверху, а вам – легкой непринуждённости. Не идеальные волосы сейчас в тренде – для укладки используйте небольшое количество средства для укладки, а волосы укладывайте пальцами рук.

Прически на короткие волосы 2020
Прически на короткие волосы 2020 / Instagram

Прическа шапочка

Ярким трендом 2020 года стало возвращение стрижки родом из нашего детства. Отсюда появилась целая тенденция укладывать волосы вперед. То есть сзади волосы могут быть разной длины, затылок может быть выбритым или объемным, а спереди – силуэт полукруга. Такие прически на короткие волосы на каждый день отлично подчёркивают глаза, и это огромный плюс.

Прически на короткие волосы 2020
Прически на короткие волосы 2020 / Instagram

Томбой – прическа, как у мальчика

Большую популярность набирает прическа томбой, которая дословно означает "девочка-сорванец". Это, как правило, асимметричная удлиненная или короткая прямая челка, пряди, которые небрежно спадают, открытый затылок и виски. Томбой отлично вписывается в общую тенденцию – прическа выглядит растрёпано и даже намека на идеал нет.

Прически на короткие волосы 2020
Прически на короткие волосы 2020 / Instagram

Прическа ястреб из 70-х

Еще один ультрамодный вариант укладки короткой стрижки пикси 2020 – это фокс хоук. Визуально такая прическа напоминает ирокезов индейцев и о причёске Элвиса Пресли в 70-е. В прошлом году эта прическа вернулась в моду для мужчин, и вот – женский вариант вовсю покоряет мир.

Читайте такжеЗнаменитая суперкороткая челка из 70-х возвращается в моду - фотоВ модном паблике Instagram полно свежих фотографий с прической, суть которой состоит в том, чтобы волосы уложить вперед легким, едва заметным, ирокезом.

Прически на короткие волосы 2020
Прически на короткие волосы 2020 / Instagram

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