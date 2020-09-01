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Самые модные женские короткие стрижки с челкой на осень 2020 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 сентября 2020, 06:13

Короткая стрижка может стать началом очередного прекрасного этапа в вашей жизни.

  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram
  • Короткие стрижки с челкой 2020 Instagram

Для того, чтобы кардинально измениться, нужно подстричь волосы коротко, говорят одни. Чтобы выглядеть свежо, ново и необычно, достаточно подстричь челку, говорят другие. А если сделать короткую стрижку с челкой, то получится извержение вулкана, которое снесет на своем пути все преграды – такой вариант стрижки 100% добавляет женщине силы и делает образ мощным.

Без сомнения, короткие волосы — это лучший момент в жизни каждой женщины, ведь короткая стрижка действует магически. В последнее время короткие стрижки стали особенно популярными, и не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса и карантин.

В этом году дебютировали с короткой стрижкой многие знаменитости, и немало из них начали носить челку.

Осень – подходящее время для изменений, ведь она к ним буквально подталкивает. Короткая стрижка может стать началом очередного прекрасного этапа в вашей жизни.

Мы подготовили для вас фотогалерею модных коротких стрижек с челкой, которые будут актуальны этой осенью – посмотрите их для вдохновения, возможно, какой-то из вариантов закружит вам голову, и вы захотите такую стрижку повторить.

Модные короткие стрижки с челкой 2020 – на что обратить внимание

Боковая челка для мягкого образа

Не все мы идеальные, но удачная челка в сочетании со стрижкой способна на чудеса. Чтобы сделать лицо более гармоничным и нежным, обратите внимание на боковую челку – она подойдет вам идеально. Только не спешите делать острый боб, а попросите парикмахера срезать волосы на уровне ключицы. Во-первых, такая длина добавит образу нежности, при этом вы будете выглядеть свежо и модно. Во-вторых, такая длина значительно облегчает постепенный переход боковой челки в общую массу волос.

Короткая челка добавит уверенности

Если вы хотя бы раз в жизни делали короткую челку, то должны были заметить, что она отрастает с бешеной скоростью. Кроме того, стильную короткую челку не так уж легко сделать – это под силу только профи. Такой вариант челки действует, словно магнит, и подчеркивает глаза, поэтому важно то, какую вы сделаете прическу.

Читайте такжеЛохматая короткая стрижка шегги в стиле 70-х вернулась в моду на осень-зиму: фотоКороткая, или как еще говорят, детская челка лучше всего смотрится с волосами до уровня подбородка и выше. Не бойтесь такой челки – она добавит уверенности, а в дуэте с короткой стрижкой спрятан главный ключ к созданию стильного образа.

Тяжелая густая челка и ее прихоти

Не надо быть специалистом, чтобы увидеть очевидное - густая челка делает лицо тяжелым. Но если сделать короткий вариант, то тяжесть пропадает, лицо не выглядит грубо и тускло. А вот идеальная, можно даже сказать, гламурная длина короткой стрижки, которая идеально "дружит" с такой челкой, должна заканчиваться на уровне ключицы или немного выше.

Челка-шторка для истинных романтиков

Знаменитая челка, которую подарила миру Бриджит Бардо, опять выбилась в хиты. Любая короткая стрижка – каре, боб или шегги с челкой-шторкой выглядит соблазнительно. А прелесть этой челки в том, что она смягчает лицо и добавляет образу непринужденности и романтичной нотки.

Прямая челка добавит драматизма

Если вы хотите выглядеть строго, то прямая, словно под линейку, немного драматическая челка с этой задачей отлично справится. Стрижки каре до плеч и боб до подбородка лучше всего смотрятся с прямой челкой, при этом каре выглядит более театрально, а боб добавляет челке мягкости. Прореживать такую челку не нужно. А если хотите меньше строгости, тогда по бокам нужно челку сузить.

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Удачная челка для тонких волос

Если у вас тонкие волосы, то вы тоже можете носить челку. Роскошно выглядеть вас заставит тонкая челка. Правда, сочетать ее нужно с короткими стрижками длиной ниже подбородка. Такая челка выглядит соблазнительно и отлично открывает лицо.

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