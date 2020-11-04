Самый модный и красивый осенний маникюр на короткие ногти - фото

Короткие ногти уже давно стали эталоном стиля. Уже в прошлом те времена, когда короткие ногти ассоциировались с образом замученной жизнью женщины, у которой нет времени на себя. Во-первых, многие женщины внезапно прекратили идти на поводу "искусственной красоты", которая требует постоянной корректировки. Во-вторых, это всеобщий тренд.

Кроме того, в 2020 году во время жесткого карантина многие столкнулись с тем, что нужно было что-то делать с ногтями самостоятельно. Так каждая женщина получила возможность пересмотреть свое отношение к коротким ногтям и отточить свое мастерство в маникюре - в нашем материале "Сонный" маникюр - как сделать красивый маникюр в домашних условиях подробно рассказано об этом.

Маникюр на короткие ногти на осень 2020 – это многообразие всевозможных оттенков, которые наполняют жизнь теплом и радостью. Только не нужно думать, что для создания маникюра на коротких ногтях достаточно только покрасить ногти лаком. Конечно, можно пойти и этим путем, и такой маникюр тоже заслуживает внимания.

В то же время стилисты создали множество оригинальных дизайнов ногтей, которые выглядят потрясающе.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах дизайна маникюра на короткие ногти в сезоне осень 2020 – в нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы для вдохновения.

Модный осенний маникюр 2020 на короткие ногти – на что обратить внимание

Красно-черный маникюр осень 2020 на короткие ногти

Если хотите выглядеть стильно этой осенью, возьмите красный и черный лаки, и творите! Вы можете сделать роскошный маникюр градиент, когда красный цвет плавно переходит в черный. Также можно несколько ноготков покрасить черным лаком, а несколько красным.

Осенний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Красивый маникюр на короткие ногти с фольгой

Осень соткана из золота. И пускай листьев на деревьях с каждым днем все меньше, можно смело добавить блеска на свои ногти. Можете сделать аккуратный нюдовый маникюр, а несколько ноготков слегка украсьте фольгой. Кроме того, глиттер выходит на арену – можно добавить сияния коротким ногтям, покрашенным любым лаком.

Осенний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Французский маникюр на короткие ногти

Френч на коротких ногтях выглядит очень эффектно. Покрасьте ногтевую пластину светлым лаком, а "улыбку" - тем цветом, который больше нравится. Кроме того, классический френч на коротких ногтях тоже выглядит потрясающе. Только не пытайтесь такие ногти чем-то украшать – они и без этого необычайные.

Осенний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Матовый маникюр на короткие ногти

Знайте, в 2020 году модный Олимп покорили лаки с эффектом бархата, поэтому если хотите лаконичный маникюр, создавайте матовый. Обратите внимание на модные в этом сезоне цвета – изумрудный, бордовый, синий, черный, оливковый, горчичный и бежевый.

Осенний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Читайте такжеВеликий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020Но если вам по душе классика, то тут подсказки не нужны – выбирайте лак, который наиболее удачно соответствует тому, что вы чувствуете внутри, и просто покрасьте ногти. Но все же крохотная деталь добавит вашим ногтям изюминки – геометрическая фигура, линия, точка или абстрактный рисунок не помешают. Получится яркий маникюр на короткие ногти!