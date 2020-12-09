Самый нежный и красивый голубой маникюр на Новый год 2021 - фото

В преддверии Нового года мы особое внимание акцентируем на цвете. Для нас важными становятся детали. И во все, что связано с подготовкой к празднику, мы вкладываем особый смысл. Выбирая цвет лака в качестве основы для новогоднего маникюра, мы тоже "заморачиваемся" - чтобы не слишком мрачный, чтобы не символизировал грусть, чтобы был оптимистичным и вселял в душу надежду. Именно поэтому символ мечтаний и чистоты, голубой цвет в "схватке" за право красоваться на ногтях в новогоднюю ночь выигрывает очень часто.

Есть, конечно, и другие беспроигрышные варианты. Например, в нашем материале Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020 можете более подробно узнать об еще одной популярной тенденции в зимнем маникюре.

Тем не менее, все те, кто ищет более нежный вариант, и кому по душе лаконичность, могут все это найти в голубом маникюре. Тем более, что сам цвет очень красиво вписывается в зимнюю пору, и он просто само олицетворение снега, холода и…праздника, которого в этому году мы все очень сильно, как дети, ждем, в надежде на чудо.

Голубой цвет – не слишком привередливый, он прекрасно сочетается с розовым, коралловым, синим, белым, серым, бежевым и фиолетовым оттенками. А в дуэте с черным голубой особенно красиво "раскрывается" - это одна из лучших комбинаций для создания элегантного маникюра на зиму.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах голубого маникюра на Новый год 2021 – в нашей фотогалерее вы найдете свежие и актуальные образцы, которые должны вдохновить вас на создание красоты на ногтях для праздника.

Голубой маникюр на Новый год 2021 – на что обратить внимание

Голубой новогодний маникюр минимализм

Для того, чтобы стать звездой вечеринки, не обязательно использовать все, что у вас есть под руками. Один маленький штрих способен на чудеса, тем более что, весь 2020 год прошел под девизом "меньше – лучше". Покрасьте ногти нежным голубым лаком, а один-два ноготка – белым. Вот эти белые ногти – ваш холст, который поможет вам "высказаться" и создать стильный маникюр новогодний 2021.

Голубой новогодний маникюр 2021 / Instagram

Можете просто слегка украсить белые ногти блеском, можете нарисовать рисунок на новогоднюю тематику – снежинки, елочные игрушки, веточку елочки или даже Быка, год которого мы будем встречать.

Голубой маникюр на Новый год 2021 свитер на ногтях

Как правило, зимой оживает потрясающий маникюр с эффектом 3D в виде свитера, который связала бабушка. Если встречать Новый год будете в уютной семейной обстановке, то идеальным для вас станет дизайн ногтей с элементами свитера.

Голубой новогодний маникюр 2021 / Instagram

В сочетании с красивым настоящим свитером ваш маникюр будет выглядеть очень гармонично. Голубой новогодний маникюр свитер на ногтях – многоликий, вы можете создать классические петли на ногтях, косы, а также "вплести" в дизайн оленей, снеговиков и бычков в новогодней шапке.

Голубой французский маникюр Новый год 2021

Если хотите сделать красивый новогодний френч, то голубой цвет с этой задачей отлично справится. Покрасьте "улыбки" на ногтях голубым лаком и увидите, какое волшебство излучают ваши ногти.

Голубой новогодний маникюр 2021 / Instagram

Но на этом лучше не останавливаться, ведь Новый год должен быть красочным, ярким и вдохновляющим. Именно поэтому щедро украсьте голубой французский маникюр к Новому году 2021 блестками, елочками, снежинками, игрушками и всем тем, что лично у вас вызывает приятные эмоции и улыбку.

Читайте такжеСамый модный зимний маникюр 2020 - серебристый маникюр и синие ногти: фото