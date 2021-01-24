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Сногсшибательная женская стрижка маллет из 80-х входит в моду на весну-лето 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 января 2021, 04:22

Если стрижка для вас – это всего лишь очередной эксперимент, который позволит лучше узнать себя, тогда дерзайте, и создавайте самую стильную стрижку 2021.

  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram
  • Стрижка маллет 2021 Instagram

Винтажная женская стрижка маллет в начале 2021 года оказалась в повестке дня. Сегодня это не просто вариант, который имеет хорошие шансы стать горячим трендом, а одна из самых популярных стрижек, у которой армия поклонниц. Хотя даже сегодня стрижка маллет – это вариант исключительно для смелых, экстравагантных женщин, которые не боятся привлекать к своей персоне внимание.

Все те, кто избегает критики и не хочет слишком радикальных изменений во внешности, могут сделать обычное каре – в нашем материале В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021 можете подробнее узнать об особенностях этой стрижки.

Но если стрижка для вас – это всего лишь очередной эксперимент, который позволит лучше узнать себя, тогда дерзайте, и создавайте самую стильную стрижку 2021.

Стрижка маллет — это короткие волосы спереди и сверху, и длиннее – на затылке. При этом длину выбирайте ту, которая наиболее гармонично вам подходит. Рожденная в 80-х, женская стрижка маллет обладает невероятным магнетизмом и наделяет тех, кто ее выбирает в качестве прически, харизмой.

Хотя справедливости ради отметим, что современные варианты стрижки немного отличаются от легендарного варианта из 80-х. В сезоне весна-лето 2021 в моде мягкая и элегантная стрижка маллет: все линии и переходы от одной длины к другой не такие резкие, что позволяет красиво уложить волосы и получить замечательную прическу.

Еще одной особенностью современной стрижки маллет является то, что в ней соединены мужское и женское: короткие волосы сверху и удлиненные пряди сзади – получается такой себе женственный вариант стрижки под мальчика.

Также особое внимание в этом году заслуживает челка – в идеале она должна быть неправильной длины. Кроме того, в тренде суперкороткая челка. Хотя при желании можно сделать и массивную челку, и вариант на две стороны.

Стрижка маллет 2021
Стрижка маллет 2021 / Instagram

Мы собрали для вас фотогалерею самых модных и актуальных вариантов стрижки маллет 2021 из Instagram – обязательно посмотрите для вдохновения, ведь вполне возможно эта стрижка станет вашей любимой хотя бы в этом году.

Женская стрижка маллет 2021 – на что обратить внимание

Перед тем, как бежать к парикмахеру и присоединяться к армии поклонниц стрижки маллет, учтите некоторые важные моменты.

Во-первых, если стрижка не подходит вам, то никакой внутренней силой и внешним магнетизмом она вас не наградит. Целостный образ – это главное.

Во-вторых, любой вариант этой стрижки идеально подходит только тем, у кого лицо овальной формы.

Для всех остальных – нужен индивидуальный подход, и соблюдение правила "семь раз отмерь – один раз отрежь". В частности, обладательницам круглого лица нужно сместить акцент на макушку – такая хитрость визуально вытянет лицо.

Читайте такжеБирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021Для тех женщин, у кого от природы лицо в форме треугольника, важно макушку сделать объемной.

Стрижка маллет 2021 / Instagram

Стрижка маллет с удлиненными висками и рваной челкой позволит смягчить черты лица тем, у кого форма лица квадратная.

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