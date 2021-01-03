УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 января 2021, 04:22

Стрижка каре всегда выглядит свежо и модно, при этом она достаточно универсальна – именно поэтому ее можно стилизовать по-разному.

  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram
  • Каре с челкой 2021 Instagram

Если вместе с приходом Нового 2021 года в вашу жизнь пришло огромное желание перемен, то сделайте челку – она мгновенно добавит вашему образу новизны и свежести. А лучше сделайте стрижку каре с челкой, ведь это одна из самых трендовых стрижек, и сдавать позиции пока не собирается.

В 2021 году четкие силуэты вышли на первый план, именно поэтому стрижки, в основе которые выразительная линия среза, заслуживают особого внимания – в нашем материале Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году можете подробнее об этом узнать.

Обычное классическое каре вполне соответствует общим трендам. Главной особенностью этой удивительной и завораживающей стрижки является одинаковая длина вокруг всей головы - она слегка обрамляет лицо ниже подбородка.

Как правило, у стрижки каре нижний слой волос стригут немного короче, чем верхний – благодаря этому волосы закручиваются внутрь самостоятельно. Но многим нравится, когда волосы аккуратные, а линия среза ровная, словно под линейку – при помощи утюжка волосы вытягивают, и получается очень эффектное, стильное и современное каре.

Но вытягивать волосы не обязательно, ведь помимо четких силуэтов, в тренде также естественность – живые, слегка растрепанные волосы подарят вашему образу особого шарма и беззаботности.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях женской стрижки каре с челкой 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модная женская стрижка 2021 каре с челкой – на что обратить внимание

Не важно, что и кто говорит о стрижке каре с челкой, ведь ее уже смело можно отнести в разряд культовых.

В целом стрижка каре всегда выглядит свежо и модно, при этом она универсальна – именно поэтому ее можно стилизовать по-разному. Но вариант с челкой позволяет создать крутой, смелый и утонченный образ.

Но челки могут быть разными. Классика – каре с ровной челкой. Этот вариант выгодно подчеркивает красоту ваших глаз и делает акцент на скулы.

Тем не менее, не стоит зацикливаться на ровной челке. Тем более что в условиях бесконечных карантинов, когда мы стараемся оттягивать поход в салон красоты, прямая короткая челка очень быстро отрастет.

Каре с челкой 2021
Каре с челкой 2021 / Instagram

Классическое каре отлично сочетается со разными челками: прямой, косой, удлиненной, рваной, ультракороткой и на две стороны.

Стрижка каре с косой челкой смягчает черты лица и удлиняет лицо. При этом учтите, что косая челка наиболее удачно сочетается с каре на волосы средней длины. Для каре до подбородка лучше сделать прямую удлиненную челку и укладывать ее на бок.

Рваная челка красиво сочетается со стрижкой каре любой длины. Каре с рваной челкой – превосходная прическа, которая позволяет маскировать морщины и добавляет лицу мягкости, образу привлекательности, и умножает ощущение уверенности в себе.

Каре с удлиненной челкой – удачный вариант, позволяющий экспериментировать и всегда выглядеть по-разному. Можете челку слегка подкрутить, или заправить за ушко, или позволить ей красиво обрамлять лицо, визуально удлиняя его.

Читайте такжеСамые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фотоНа весну-лето 2021 в моду входит суперкороткая челка, и она тоже отлично сочетается со стрижкой каре. Правда, самое удачное сочетание – удлиненное каре с короткой челкой.

челка каре новости моды каре с челкой стрижки 2021
Сейчас вы просматриваете новость «В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фотоЖенские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фото В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фотоВ моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фотоВ чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюрФренч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр В моду вернулись угги: с чем носить популярные сапоги из "нулевых" - фотоВ моду вернулись угги: с чем носить популярные сапоги из "нулевых" - фото
Следующий материал

Последние новости

04:54
"Мама, не могу больше пить": эксперты рассказали, как справиться с похмельем
04:22
В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021 Фото
03:40
Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка
03:01
Когда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 год Видео
02:13
Инфекционист объяснил, почему январский карантин в Украине могут продлить Видео
Реклама
01:36
Прогноз на январь-2021: самые опасные и удачные даты месяца
00:55
Приятное лекарство: ученые выяснили, как болезни можно лечить сексом
00:19
С Днем ангела, Юлечка: поздравления короткие и длинные, картинки для Юли
02 января, суббота
23:58
В Крыму пересох живописный водопад Су-Учхан Видео
23:54
В Украине создали игру о военном конфликте на Донбассе
23:23
250 млн подписчиков: Роналду побил рекорд Instagram
22:42
Армения назвала число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе Видео
22:26
Новогоднее поздравление Зеленского: СМИ выяснили, сколько заплатили детям Видео
21:57
В РФ нашли способ обойти отказ ЕС от сертификации Северного потока-2 Видео
21:56
В Мексике после прививки от COVID врач угодил в больницу Видео
21:33
Коронавирус в Украине 2 января – за сутки выявили 5 тысяч случаев заражения Видео
21:25
Гороскоп на 3 января 2021 года для всех: сверхмощный сексуальный потенциал и "хлебный" риск Видео
21:14
Голубовская раскритиковала введение локдауна в Украине
21:10
Ученые зафиксировали сигнал из космоса и вероятную внеземную жизнь
20:26
В ЕС отказались сертифицировать Северный поток-2 из-за санкций Видео
Реклама
20:13
В Украине сменились правила выплаты субсидии Видео
19:52
Зеленский поведал, как украинцам меньше платить за газ Видео
19:27
Синоптики дали прогноз погоды на январь Видео
19:21
Ученый сравнил пандемию коронавируса и эпидемию испанки Видео
18:58
В ТКГ назвали пять шагов для возвращения Донбасса
18:39
Поздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение Зеленского Видео
18:28
Новогодняя ночь-2021: сколько пьяных водителей поймали на дорогах Видео
17:58
В МОЗ исключили возможность регистрации российской вакцины
17:49
Аномальное тепло: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 3 января Видео
17:37
Зеленский скоро отправится в азиатское турне – ОП
17:25
"Там не лечат, а убивают": оперная певица и волонтер умерла от COVID-19 Видео
17:07
В "ДНР" разозлились из-за новогоднего обращения Зеленского
16:46
Снова сделала это: Лолита проговорилась о новом своем браке Видео
16:40
Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го Фото
16:12
В Минсоцполитики предупредили пенсионеров о приятном сюрпризе Видео
15:41
Китайский министр объяснил, откуда взялся коронавирус Видео
15:40
В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотом Фото
15:31
В Ровенской области загорелся поезд с пассажирами Видео
14:42
Биткоин впервые перевалил за 30 тысяч долларов Видео
14:33
У Зеленского рассказали, как Украина будет давить на Россию Видео
Реклама
14:21
Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Видео
14:08
В Раде оценили шансы вакцины Спутник V на регистрацию в Украине Видео
14:05
Эпидемиолог допустил, что локдаун в Украине могут вообще не объявить Видео
13:47
Три важных фактора ослабляют позиции Путина в Крыму – экс-аналитик Госдепа Видео
13:40
Умер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актера
12:59
В Офисе президента рассказали о визите Зеленского в США Видео
12:59
Гороскоп на 2 января для всех: дорогие просчеты, проделки врагов и отказ от дел Видео
12:27
В России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир Коренев
12:13
Генерал объяснил, какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины Видео
11:41
В Украине пытаются зарегистрировать российский Спутник V Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять