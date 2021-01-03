В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021

Если вместе с приходом Нового 2021 года в вашу жизнь пришло огромное желание перемен, то сделайте челку – она мгновенно добавит вашему образу новизны и свежести. А лучше сделайте стрижку каре с челкой, ведь это одна из самых трендовых стрижек, и сдавать позиции пока не собирается.

В 2021 году четкие силуэты вышли на первый план, именно поэтому стрижки, в основе которые выразительная линия среза, заслуживают особого внимания – в нашем материале Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году можете подробнее об этом узнать.

Обычное классическое каре вполне соответствует общим трендам. Главной особенностью этой удивительной и завораживающей стрижки является одинаковая длина вокруг всей головы - она слегка обрамляет лицо ниже подбородка.

Как правило, у стрижки каре нижний слой волос стригут немного короче, чем верхний – благодаря этому волосы закручиваются внутрь самостоятельно. Но многим нравится, когда волосы аккуратные, а линия среза ровная, словно под линейку – при помощи утюжка волосы вытягивают, и получается очень эффектное, стильное и современное каре.

Но вытягивать волосы не обязательно, ведь помимо четких силуэтов, в тренде также естественность – живые, слегка растрепанные волосы подарят вашему образу особого шарма и беззаботности.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях женской стрижки каре с челкой 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модная женская стрижка 2021 каре с челкой – на что обратить внимание

Не важно, что и кто говорит о стрижке каре с челкой, ведь ее уже смело можно отнести в разряд культовых.

В целом стрижка каре всегда выглядит свежо и модно, при этом она универсальна – именно поэтому ее можно стилизовать по-разному. Но вариант с челкой позволяет создать крутой, смелый и утонченный образ.

Но челки могут быть разными. Классика – каре с ровной челкой. Этот вариант выгодно подчеркивает красоту ваших глаз и делает акцент на скулы.

Тем не менее, не стоит зацикливаться на ровной челке. Тем более что в условиях бесконечных карантинов, когда мы стараемся оттягивать поход в салон красоты, прямая короткая челка очень быстро отрастет.

Каре с челкой 2021 / Instagram

Классическое каре отлично сочетается со разными челками: прямой, косой, удлиненной, рваной, ультракороткой и на две стороны.

Стрижка каре с косой челкой смягчает черты лица и удлиняет лицо. При этом учтите, что косая челка наиболее удачно сочетается с каре на волосы средней длины. Для каре до подбородка лучше сделать прямую удлиненную челку и укладывать ее на бок.

Рваная челка красиво сочетается со стрижкой каре любой длины. Каре с рваной челкой – превосходная прическа, которая позволяет маскировать морщины и добавляет лицу мягкости, образу привлекательности, и умножает ощущение уверенности в себе.

Каре с удлиненной челкой – удачный вариант, позволяющий экспериментировать и всегда выглядеть по-разному. Можете челку слегка подкрутить, или заправить за ушко, или позволить ей красиво обрамлять лицо, визуально удлиняя его.

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