УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 ноября 2020, 03:55

Если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели здоровыми, розово-бежевый - идеальный цвет для нюдового дизайна ногтей 2020 на осень.

  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный нюдовый маникюр осень 2020 Instagram

Яркий маникюр – это не всегда то, что ищут женщины. Порой самый шикарный маникюр – спокойный и лаконичный. Именно поэтому нюдовый маникюр стал в последнее время очень популярным.

Нюдовые ногти завоевали сердца многих женщин еще и потому, что подходят и для повседневной жизни, и для важного выхода в свет. Кроме того, маникюр в стиле нюд отлично подходит женщинам любого возраста и статуса. И он красиво смотрится на ногтях любой формы и длины. В нашем материале Самый модный бежевый маникюр осень 2020 с золотом и абстракцией вы можете узнать об еще одном универсальном маникюре.

Нюдовый маникюр 2020 отлично сочетается с любым макияжем, но оттенок базового лака напрямую зависит от того, какого цвета у вас кожа. Чтобы нюдовый маникюр выглядел на ваших руках гармонично, крайне важно следовать простым рекомендациям.

Отметим, если у вас здоровый розовый оттенок кожи, то базовым цветом вашего нюдового маникюра должен стать бледно-розовый лак.

Если у вас на лице есть какие-то недостатки, которые вы маскируете, тогда нюдовые ногти желательно сделать кремовыми.

В то же время обладательницы светлой кожи должны выбирать бежевый дизайн ногтей, так как светлая кожа и кофе с молоком хорошо смотрятся вместе. Также обратите внимание, что светло-бежевый оттенок на ваших ногтях может создать впечатление молодости ваших рук.

Если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели здоровыми, розово-бежевый - идеальный цвет для нюдового дизайна ногтей 2020 на осень.

Читайте такжеВ моду на осень пришел фантастический маникюр кошачий глаз - фото

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах нюдового маникюра на осень 2020. В нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модный нюдовый маникюр осень 2020

Нюдовый маникюр на короткие ногти

Стильный нюдовый маникюр на короткие ногти – это и классика без украшений, и вкрапления рисунков. Кроме того, вы можете добавить цветные блоки на некоторых ногтях. И даже если вы на одном из ноготков нарисуете осенние листья, цветок или просто поставите одну точку, то ваш нюдовый маникюр заиграет красками и станет более интересным.

Модный нюдовый маникюр осень 2020
Модный нюдовый маникюр осень 2020 / Instagram

Нюдовый маникюр с золотом

Если душа требует лаконичности и спокойствия, и одновременно хотите, чтобы ногти выглядели роскошно и изящно, отличным решением станет нюдовый маникюр з элементами золота. Это могут быть один-два золотых ноготка, геометрические фигуры, звезды, фольга или блеск.

Модный нюдовый маникюр осень 2020
Модный нюдовый маникюр осень 2020 / Instagram

Нюдовый маникюр с геометрией и абстракцией

Нюдовые ногти – идеальная основа для линий – продольных, поперечных или кривых, черных или цветных. Если хотите визуально удлинить ногти, тогда нарисуйте по центру каждого ногтя продольную линию. Поперечные линии чаще всего рисуют по две. Кроме того, свежий тренд – рисовать на ногтях абстрактные рисунки.

Модный нюдовый маникюр осень 2020
Модный нюдовый маникюр осень 2020 / Instagram

Осенний маникюр 2020 нюдовый френч

Модная тенденция осени 2020 – это нюдовая основа, и яркие кончики ногтей – получается оригинальный французский маникюр. С одной стороны, яркие – зеленые, желтые, синие – "улыбки", а с другой – телесная основа, которая заземляет.

Модный нюдовый маникюр осень 2020
Модный нюдовый маникюр осень 2020 / Instagram

французский маникюр осенний маникюр нюдовый маникюр френч маникюр на короткие ногти маникюр осень 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:19
Далеко не два метра: на какое расстояние от больного "отлетает" COVID-19
03:55
Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото Фото
03:42
Кабмин из COVID-фонда выделил еще 1 миллиард: на что потратят деньги Видео
03:05
Авторы Days Gone рассказали об особенностях версии игры для PS5 Видео
02:39
"*бусь с папиками": Морозюк без белья показала крошечные соски
Реклама
02:03
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
01:47
Тяжелый график - женщина изменяла занятому на работе мужу с сотнями мужчин
01:30
Врач спрогнозировал зимний удар COVID-19 и назвал главную опасность Видео
01:00
Астрал 5 - появились подробности съемок нового фильма
00:47
Чего ждать от коронавируса зимой: врач дал неутешительный прогноз для Украины Видео
00:19
Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция Видео
04 ноября, среда
23:49
Барселона – Динамо 2:1: команда Месси дожала киевлян на Камп Ноу
23:25
Байдену отдали победу еще в одном штате: СМИ нашли ошибку в подсчете голосов Видео
23:05
Самый модный и красивый осенний маникюр на короткие ногти - фото Фото
22:50
Трамп потерял штат Висконсин: Байден победил с минимальным отрывом Видео
22:45
В Слуге народа заговорили о роспуске Рады: названо условие Видео
22:30
В Мичигане Байдену "дорисовали" 138 тысяч голосов Видео
22:03
Навальный рассказал о кошмаре Кремля Видео
21:57
Готов к массовым убийствам: обезумевший психопат Лукашенко стал обузой для Путина – эксперт Видео
21:51
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
Реклама
21:34
В Пенсильвании побеждает Байден: Джулиани отправился спасать ситуацию Видео
21:07
Битва за Белый дом: Байдену покорился еще один штат США Видео
20:58
Байден набрал рекордное количество голосов в истории США – Трамп принял меры Видео
20:42
"Десятка есть": в СНБО шокировали реальной статистикой по коронавирусу Видео
20:31
Ляшко анонсировал изменения в "красной" зоне карантина в Украине Видео
20:26
Участница Супер Топ-модели стала бабушкой Видео
19:57
Зеленский нашел "теплое" место уволенному из Укроборонпрома Абромавичусу Видео
19:53
Лукашенко и Путин обсудили по телефону Украину Видео
19:46
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
19:40
Стартовала масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5
19:37
К чему снятся крысы: толкование сновидения Видео
19:28
Защита по делу о смертельном рейсе МН-17 хочет допросить Авакова и Геращенко Видео
19:26
Зеленский сделал "обрезание" ОП и затеял большие изменения на Банковой
19:20
Врач рассказал, как пройдет вторая волна​ COVID-19 в Украине Видео
19:11
Как пить джин: 5 советов от профессионального джинновера Видео
19:09
Солист группы Друга ріка рассказал о потере ребенка Видео
18:43
Астролог предупредил об "эпидемии разрывов": назван период Видео
18:30
"Двойные" зимние каникулы: в МОН заявили о фейке Видео
18:29
Из-за опасной мутации коронавируса уничтожат все норковые фермы в Дании Видео
18:26
Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть Видео
Реклама
18:18
Министр назвал главную причину загаженности киевского воздуха Видео
18:10
"А где Ведьмак?": авторитетное игровое издание назвало лучшие игры уходящего поколения
18:10
Армия Азербайджана отвоевала новые территории в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Выборы в США: Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​ Видео
17:55
"Мы нас*али в пиццу, жри, урод": украинская пиццерия влипла в громкий скандал
17:53
Трамп назвал странным подсчет голосов в штатах демократов Видео
17:44
Клизма дымом и моча на вес золота: 5 жутких врачебных методов из прошлого Видео
17:40
Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими
17:22
Maruv снялась в клипе к русскому сериалу Перевал Дятлова Видео
17:20
В пяти городах Киевской области ограничили посещение школ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять