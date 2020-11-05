Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото

Яркий маникюр – это не всегда то, что ищут женщины. Порой самый шикарный маникюр – спокойный и лаконичный. Именно поэтому нюдовый маникюр стал в последнее время очень популярным.

Нюдовые ногти завоевали сердца многих женщин еще и потому, что подходят и для повседневной жизни, и для важного выхода в свет. Кроме того, маникюр в стиле нюд отлично подходит женщинам любого возраста и статуса. И он красиво смотрится на ногтях любой формы и длины. В нашем материале Самый модный бежевый маникюр осень 2020 с золотом и абстракцией вы можете узнать об еще одном универсальном маникюре.

Нюдовый маникюр 2020 отлично сочетается с любым макияжем, но оттенок базового лака напрямую зависит от того, какого цвета у вас кожа. Чтобы нюдовый маникюр выглядел на ваших руках гармонично, крайне важно следовать простым рекомендациям.

Отметим, если у вас здоровый розовый оттенок кожи, то базовым цветом вашего нюдового маникюра должен стать бледно-розовый лак.

Если у вас на лице есть какие-то недостатки, которые вы маскируете, тогда нюдовые ногти желательно сделать кремовыми.

В то же время обладательницы светлой кожи должны выбирать бежевый дизайн ногтей, так как светлая кожа и кофе с молоком хорошо смотрятся вместе. Также обратите внимание, что светло-бежевый оттенок на ваших ногтях может создать впечатление молодости ваших рук.

Если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели здоровыми, розово-бежевый - идеальный цвет для нюдового дизайна ногтей 2020 на осень.

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Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах нюдового маникюра на осень 2020. В нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модный нюдовый маникюр осень 2020

Нюдовый маникюр на короткие ногти

Стильный нюдовый маникюр на короткие ногти – это и классика без украшений, и вкрапления рисунков. Кроме того, вы можете добавить цветные блоки на некоторых ногтях. И даже если вы на одном из ноготков нарисуете осенние листья, цветок или просто поставите одну точку, то ваш нюдовый маникюр заиграет красками и станет более интересным.

Модный нюдовый маникюр осень 2020 / Instagram

Нюдовый маникюр с золотом

Если душа требует лаконичности и спокойствия, и одновременно хотите, чтобы ногти выглядели роскошно и изящно, отличным решением станет нюдовый маникюр з элементами золота. Это могут быть один-два золотых ноготка, геометрические фигуры, звезды, фольга или блеск.

Модный нюдовый маникюр осень 2020 / Instagram

Нюдовый маникюр с геометрией и абстракцией

Нюдовые ногти – идеальная основа для линий – продольных, поперечных или кривых, черных или цветных. Если хотите визуально удлинить ногти, тогда нарисуйте по центру каждого ногтя продольную линию. Поперечные линии чаще всего рисуют по две. Кроме того, свежий тренд – рисовать на ногтях абстрактные рисунки.

Модный нюдовый маникюр осень 2020 / Instagram

Осенний маникюр 2020 нюдовый френч

Модная тенденция осени 2020 – это нюдовая основа, и яркие кончики ногтей – получается оригинальный французский маникюр. С одной стороны, яркие – зеленые, желтые, синие – "улыбки", а с другой – телесная основа, которая заземляет.