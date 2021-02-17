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В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 февраля 2021, 04:03

Уже несколько сезонов подряд матовые лаки покоряют сердца всех женщин мира, а сиреневый цвет в такой удивительной фактуре выглядит магически.

  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram
  • Нежный маникюр 2021 Instagram

Ногти практически всегда отображают настроение женщины. В крайнем случае, они показывают, к чему она стремится. С приходом весны вполне естественно многие хотят нежности, и в маникюре это очень заметно. Поэтому не сдерживайте порыв, прощайтесь с зимним маникюром, и создавайте на ногтях то, чего просит душа.

Так как светлый желтый цвет является одним из главных оттенков 2021 года, то такой маникюр тоже может стать для вас прекрасным решением – в нашем материале В моде нежный желтый маникюр и серые ногти можете подробнее о нем узнать.

В целом сегодня существует много разных вариантов нежного маникюра. Это могут быть лаконичные дизайны, когда в основе – только базовый цвет без украшений. Также добавить мягкости ногтям можно благодаря деталям – цветы, сердечки и узоры красноречиво покажут ваше настроение.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах нежного маникюра на весну 2021.

Самый нежный маникюр весна 2021 – на что обратить внимание

Перламутровый маникюр

Мода 2021 опять "воскресила" перламутровый лак, который был безумно популярным в 2000-х. Сейчас перламутровые ногти тоже в тренде, и любят их многие за то, что можно легко сделать такую красоту в домашних условиях. Дело в том, что покрашенные жемчужным лаком ногти не нужно ничем украшать – они самодостаточны, роскошные и безумно привлекательные.

Нежный маникюр 2021
Нежный маникюр 2021 / Instagram

Весенний маникюр белый с золотом

Золотой декор – яркий, но в то же время легкий и нисколько не раздражает, поэтому его достаточно часто используют при выполнении спокойного и нежного маникюра. Но более изысканного эффекта можно добиться, используя сочетание белого лака и золота. В качестве украшения используйте золотистый блеск, фольгу или камифубуки - крошечные цветные пластинки, напоминающие конфети.

Нежный маникюр 2021
Нежный маникюр 2021 / Instagram

Нюдовые ногти весна 2021

Очень романтического и кокетливого эффекта можно достичь, дополнив нежный нюдовый маникюр узором или цветочком. Несмотря на то, что это довольно предсказуемое решение, это один из самых удачных вариантов на весну. Вы также можете украсить нюдовые ногти фольгой и какими-то абстрактными рисунками, в любом случае получится нежный весенний маникюр.

Нежный маникюр 2021
Нежный маникюр 2021 / Instagram

Читайте такжеПленительный персиковый маникюр покоряет модный Олимп: фотоЛиловый матовый маникюр на весну 2021

Уже несколько сезонов подряд матовые лаки покоряют сердца всех женщин мира, а сиреневый цвет в такой удивительной фактуре выглядит магически. Сиреневый матовый маникюр похож на первоцветы: он завораживает, и взгляд оторвать от ногтей, покрашенных таким лаком, сложно. Лаконичный рисунок станет украшением лилового маникюра, но нисколько не отнимет у него нежности, поэтому обязательно подберите что-нибудь интересное.

Нежный маникюр 2021
Нежный маникюр 2021 / Instagram

Розовый маникюр градиент или омбре

Это удачный нейл-арт для тех, кто хочет видеть на своих ноготках несколько оттенков розового. Плавный переход цвета в варианте омбре, или каждый ноготок в своем цвете – в варианте градиент - простое и очень яркое решение. Рисунки, цветы и другие элементы декора добавят таким ногтям изюминку.

Нежный маникюр 2021
Нежный маникюр 2021 / Instagram

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