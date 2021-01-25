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В моду вернулась поразительная стрижка рапсодия в стиле 90-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 января 2021, 04:28

Преимуществом стрижки рапсодия является то, что ее словно специально придумали для окрашивания волос в любой технике. Результат – всегда удачный.

  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram
  • Стрижка рапсодия 2021 Instagram

Все новые стрижки – это хорошо забытые старые прически, которые уже когда-то покоряли мир и были мечтой многих женщин. Пройдя испытание историей, женские стрижки периодически пускают корни в наши дни и успешно "прорастают". Обновленные, адаптированные под современные реалии и безумно стильные, стрижки со шлейфом из прошлого добавляют женщинам особого шарма и выделяют их из толпы: потому что нужно быть очень смелой и уверенной в себе, чтобы позволить себе стрижку в стиле 90-х. Тем не менее, мода "лихих" вернулась во всевозможных проявлениях, и женская стрижка с музыкальным названием рапсодия – одно из них.

Но не только 90-е в тренде. Настоящим прорывом года стала удивительная стрижка родом из 80-х – в нашем материале Сногсшибательная женская стрижка маллет из 80-х входит в моду на весну-лето 2021 можете подробнее о ней узнать.

Так или иначе, все мы хотим, чтобы наши волосы были не только блестящими, здоровыми, хорошо подходили к разным прическам, но и пышными. И если природа в этом плане "поскупилась", и волосы у вас тонкие, то стрижка рапсодия может стать настоящим спасением.

Женская стрижка рапсодия идеально подходит и девушкам, и зрелым дамам, которые следят за модой и стремятся сделать свой образ более современным. Одним из важных плюсов стрижки рапсодия является то, что даже если вы волосы не уложили, то и объем будет, и красивая форма.

Кроме того, есть у стрижки рапсодия и другая "сторона медали" - все те, у кого слишком густые волосы, могут немного "облегчить" шевелюру. Более того, даже на вьющихся волосах стрижка рапсодия не теряет своей привлекательности и формы.

Стрижка рапсодия 2021 / Instagram

Еще одним "бонусом" стрижки рапсодия является то, что ее словно специально придумали для окрашивания волос в любой технике. Результат – всегда удачный, а волосы - впечатляющие и роскошные.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях женской стрижки рапсодия 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы этой чудо-стрижки из 90-х.

Модная женская стрижка рапсодия 2021 – на что обратить внимание

Классическая стрижка рапсодия – это красивое наслоение прядей, при этом в области макушки стригутся пряди примерно одинаковой длины.

Многие путают стрижку рапсодия с каскадом или лесенкой. Но это совершенно разные стрижки.

Каскад – это когда стригут волосы от макушки до кончиков, и в результате верхние пряди получаются короткими, а нижние – длинными. Переход от короткого к длинному резкий и четкий – визуально кажется, что на голове шапочка.

Стрижка лесенка — это когда стригут каждую отдельную прядь так, что каждая новая прядь всегда длиннее предыдущей. В результате получается равномерная прическа с оригинальным плавным контуром.

Читайте такжеПрелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 году - фотоА женская стрижка рапсодия – это всегда довольно четкий и в то же время плавный силуэт и никаких резких переходов. Стригут только концы прядей, которые накладываются друг на друга. Так постепенно моделируется форма, а в конце делают легкую филировку. При этом особое внимание уделяется прядям с обеих сторон лица и вокруг шеи, а также челке.

Стрижка рапсодия 2021
Стрижка рапсодия 2021 / Instagram

Только не стоит полностью копировать классический вариант, ведь цель – не повторить историю, а создать новую. Поэтому допускаются эксперименты с длиной прядей и вариантом челки.

Стрижка рапсодия и длина волос

В целом длина значения не имеет – даже волосы до уровня плеч могут стать основой для удивительной стрижки рапсодия. Но самые популярные варианты – это рапсодия на длинные волосы, а также рапсодия на волосы средней длины.

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