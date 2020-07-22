В моду вернулись особенные джинсы из конца "нулевых" - фото

Наступило "золотое время" для джинсов. Во время коронавирусного хаоса они не просто актуальны, а и, наверное, вознесены в ранг самого популярного элемента гардероба. Если вы работаете дома, то вся ваша офисная одежда отдыхает в шкафу.

Честно говоря, много вещей после карантина вы уже не сможете носить. Не потому, что штаны, блуза или платье вам не подойдут по размеру, хотя и это тоже вполне возможно. Дело в том, что когда все закончится, то вы захотите начать все с чистого листа. И одежда будет первой ступенькой на пути к новой жизни.

А вот джинсам такая участь не грозит. Единственное, что мешает джинсах долго жить, это тренды. Периодически в моду возвращаются потрясающие варианты, которые быстро взлетают на самую вершину модного олимпа, завоёвывают симпатии многих женщин и… стремительно падают вниз: ничто так не раздражает, как вещи, которые носят все.

Сегодня мы расскажем вам о джинсах, которые сейчас в моде – до осени еще далеко, а если хочется обновить гардероб, то это самая выгодная покупка. По крайней мере, вы сможете их носить даже в сентябре, когда лето и осень будут встречать друг друга и долго прощаться. Не забудьте посмотреть нашу фотогалерею – там собраны образцы, на которые можно ориентироваться.

Самые модные женские джинсы 2020 лето

В моде джинсы бойфренды

В 2020 году в тренды выбились прямые джинсы, которые визуально чем-то похожи на мужские. Их поэтому так и называют – бойфренды.

Они взорвали мир в конце нулевых – именно тогда Кэти Холмс вышла на прогулку в джинсах Тома Круза, после чего многие женщины тоже захотели такие джинсы и себе.

Сегодня уже классика, которая никогда не выйдет из моды. Тренды уйдут, а эти джинсы все еще можно будет носить. Поэтому, если присматриваете то, что можно будет надеть и осенью, ищите прямой силуэт. Обратите внимание, что они могут быть стандартной длины и слегка укороченные.

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Кстати, если вы заинтересованы выглядеть в джинсах более стройной и высокой, подумайте о том, чтобы носить прямые джинсы, которые немного растягиваются. Стрейчевые джинсы сделают ваши бедра более узкими, кроме того, они хорошо сглаживают все изгибы.

Широкие джинсы в стиле 70-х и 90-х годов

Мы уже не раз говорили о том, что мода 2020 совершила длительное путешествие во времени, и для каждого из нас принесла что-то родное – то, что носили наши мамы. Так в моду вернулись широкие свободные джинсы с высокой талией, которые были популярны в 70-х годах, а потом и в 90-х. Не влюбиться в широкие джинсы с высокой талией сложно.

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Если ищете модель исключительно на лето, выбирайте светлые оттенки, а если что-то универсальное, чтобы можно было носить и осенью, тогда ищите черные или синие. Эти джинсы многие полюбили за то, что они не слишком облегают талию, в то же время фигура в них выглядит очень женственно. Длина – слегка укороченная, благодаря этому акцент идет на обувь. Некоторые модели слегка расклешенные. Нижние края могут быть необработанные.

Винтажные джинсы для тех, кто хочет выглядеть особенно

Если видите джинсы, которые внешне выглядят так, словно они долго пылились в шкафу, их много-много лет подряд носили и стирали минимум 100 раз – берите, это хит! В 2020 году винтажные вещи вообще переживают период рассвета.

В тренде оригинальность, поэтому эксклюзивные вещи с историей ценятся. Это могут быть модели с пуговичками спереди, странный крой, варианты, пошитые из лоскутов, а также яркие джинсы с вышивкой или росписью. Позвольте себе немного творчества, и будете на высоте!