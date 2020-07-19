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Тупой срез волос в тренде: самые модные стрижки с ровным срезом - фото

Когда мечты о стильной стрижке "сдуваются", приходит время удачной стрижки с ровным срезом.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

19 июля 2020, 04:02

  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram
  • Стрижки с ровным срезом Instagram

Модная стрижка сегодня не всегда подразумевает создание на голове сложного силуэта. Во-первых, потому что не у всех есть желание и время по утрам заниматься сложной укладкой волос. Во-вторых, порой все, что мы хотим – чтобы волосы выглядели здоровыми и густыми.

Порой мысли о невероятной прическе, которая сразит всех наповал и превратит нашу жизнь в рай, заканчиваются тогда, когда самый крутой парикмахер не оправдывает ваших ожиданий. Бывает так, долго мечтаешь о походе в дорогущий салон красоты в надежде выйти оттуда красавицей, а на деле, мягко говоря, получается "пшык" - мечта превращается в мыльный пузырь, который лопает, и исчезает.

А бывает и так, что "мечты сдуваются" в обычной парикмахерской – когда долго выбираешь в журналах стрижку (или даже образ, который нравится), со светящимися глазами показываешь парикмахеру, а потом получаешь, к примеру, вместо пикси – что-то похожее на стрижку под мальчика, которую выбирают женщины за 50, а вместо боба, который так любят во всем мире знаменитости, у тебя на выходе - каре с высоким затылком и резкими переходами.

Опыт у каждого разный, но рано или поздно все те, кто устал разочаровываться, приходят к идеальной стрижке, которая гарантировано подходит всем и выглядит стильно – это стрижка Blunt cut, или тупой срез.

Учитывая то, что в 2020 году в трендах гладкие волосы, то эта стрижка актуальна как никогда.

Сегодня мы расскажем вам о потрясающих женских стрижках с тупым срезом, а в нашей фотогалерее – образцы для всех тех, кто не любит лишних слов.

Модные женские стрижки с тупым срезом 2020

Блант боб

Женская стрижка блант боб – это очень ровная, как под линейку, линия среза волос на уровне между подбородком и ключицей – кому как больше нравится. Такой простой и в то же время необычный срез обеспечивает объем волос на кончиках, и объем всей шевелюры. Стрижка блант боб – это ноль рваных прядей, никакого намека на асимметрию. Кстати, блант боб, или как еще говорят - тупой боб - красиво сочетается с редкой прямой челкой.

Волосы до плеч с тупым срезом

Если ищете вариант, который требует меньше всего мороки – делайте стрижку до плеч с тупым срезом. Это маленький шедевр, который подходит под любую форму лица и актуален для любого возраста. Кроме того, при желании, из волос такой длины можно легко сделать вечернюю прическу, а если этого требует момент, то можно собрать волосы в хвостик. Чтобы придать образу мягкости, можете закрутить легкие локоны. Кроме того, это самая удачная стрижка для тонких волос.

Длинные волосы с тупым срезом

Если у вас длинные волосы, а хочется новизны – сделайте стильный ровный срез. Сразу же вы увидите, как визуально ваши волосы стали выглядеть более густыми и здоровыми. Эта эффектная стрижка требует постоянной корректировки кончиков, но идеальная ровная линия среза, которая делает шевелюру шикарной, сполна компенсирует это неудобство. Стрижка с ровным срезом на длинные волосы отлично смотрится с прямой челкой.

Читайте такжеКруглый каскад – шикарная женская стрижка 2020, которая подходит всемНапомним, ранее сообщалось, популярную удлиненную челку на бок следует на время забыть – ее звездный час ушел, и все, что можно было – мы от нее уже взяли. На вершине модного олимпа соблазнительная челка на две стороны в стиле знаменитой французской актрисы, секс-символа и одной из главных красавиц 20 века Бриджит Бардо.

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