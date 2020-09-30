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Жизнеутверждающий изумрудный маникюр стал ярким трендом осени - фото

30 сентября 2020, 04:04

Когда начинается пора пожелтевших листьев, многим хочется золота на руках. Поэтому в тренде изумрудный маникюр, украшенный блестками. Но не только.

  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram
  • Изумрудный маникюр осень 2020 Instagram

Осенний маникюр 2020 – это не обязательно нейтральные оттенки, символизирующие эту грустную пору, сотканную из грусти, печали и меланхолии. Можно и нужно добавить сочных красок, и таким образом поднять себе настроение – каждый взгляд на красивые яркие ногти будет сродни волшебной пилюле, которая подбодрит и настроит на лучшее.

Одним из трендовых цветов в маникюре на осень-зиму 2020-2021 стал изумрудный, и этот жизнеутверждающий цвет, символизирующий роскошь, сияние и благополучие, достоит того, чтобы украсить ваши ногти.

Изумрудный цвет обладает невероятным свойством – он успокаивает и делает нас сосредоточенными, поэтому все те, кто немного запутался в жизни и никак не настроится на позитивную волну, советуем сделать модный изумрудный маникюр.

Кроме того, лак изумрудного цвета не слишком привередлив, он отлично сочетается с белым, черным, коричневым, бежевым, серым, бордовым, синим и желтым лаками, что позволит вам создать самые невероятные дизайны.

Мы сегодня расскажем вам, какие дизайны изумрудного маникюра актуальны в сезоне осень 2020, а в нашей фотогалерее собраны образцы для вдохновения.

Модный изумрудный маникюр осень 2020 – на что обратить внимание

Осенний маникюр изумрудный с золотом

Когда начинается пора пожелтевших листьев, многим хочется золота на руках. Поэтому в тренде изумрудный маникюр, украшенный блестками, золотым лаком или фольгой. Это очень удачное сочетание, поэму смело украшайте свои ногти, и можете быть уверенными, что вульгарно это выглядеть не будет. Только золотом нужно украшать не изумрудные ногти - лучше разбавить такой маникюр одним-двумя ноготками, покрашенными нюдовым лаком, и украсить именно эти ногти.

Изумрудный маникюр осень 2020
Изумрудный маникюр осень 2020 / Instagram

Матовый изумрудный маникюр

Изумрудный цвет – самодостаточный, поэтому если все, что вы можете – это просто покрасить ногти лаком этого оттенка, то можете особо не волноваться, ведь такой маникюр тоже в моде. Классический изумрудный маникюр без украшений выглядит очень стильно, и даже если у вас короткие ногти, тоже можете взять этот цвет на вооружение.

Изумрудный маникюр осень 2020 / Instagram

Особенно привлекательно выглядит матовый изумрудный маникюр – глаза оторвать от такие ногтей сложно. Если хотите немного креативности и уникальности, то можете в таком случае на ногте на большом пальце нарисовать рисунок, или для контраста покрасить его глянцевым лаком – получится необычно и очень красиво.

Изумрудный французский маникюр

Пока все делают самый модный французский маникюр в бежевых тонах, который занял главные места на вершине модного Олимпа, есть немало тех, кто пытается выделиться на общем фоне, и делает потрясающий изумрудный френч 2020. Отметим, что изумрудный цвет очень красиво раскрывается именно на фоне нейтральных оттенков. Тут важно позволить себе выйти за рамки классики, и экспериментировать с линиями – в любом случае получится элегантный французский маникюр.

Изумрудный маникюр осень 2020
Изумрудный маникюр осень 2020 / Instagram

Модный осенний маникюр 2020 – о чем сообщалось ранее:

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