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МОЗ рекомендуют добавить еще одну обязательную прививку - кому и когда делать

Эксперты порекомендовали привить и детей, родившихся раньше внесения вакцинации в календарь.

13 июля 2020, 20:34
прививка
Минздраву предлагают ввести в Календарь новую прививку / Фото: zt-rada.gov.ua

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендовала Минздраву включить конъюгированную пневмококковую вакцину в Календарь прививок.

Об этом сообщил в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ). Если прививку утвердят, ею будут вакцинировать малышей до года.

Эксперты также порекомендовали привить и детей, родившихся раньше внесения вакцинации в календарь, которым не исполнилось пять лет на момент ее начала.

Сейчас НТГЭИ нарабатывает схемы введения пневмококковой вакцины и дозы для утверждения министерством.

В сообщении отмечено, что по статистике ВОЗ, в мире в 2015 году было зарегистрировано 294 тыс. летальных случаев детей в возрасте до пяти лет, обусловленных пневмококковой инфекцией.

"Инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судом наблюдаются в 24,7% лиц, болевших пневмококковый менингит в детстве", – сообщили в ЦОЗ.

Как писал Главред, уколы и прививки от аллергии, также известные как иммунотерапия аллергенов, состоят из серии процедур, направленных на долговременное облегчение сильной аллергии.

новости Украины прививки коронавирус пневмония
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