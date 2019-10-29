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29 октября – какой сегодня праздник: что делать в День Лонгина

29 октября 2019, 00:22

Традиции и приметы 29 октября подскажут, почему нельзя стоять у ворот и что делать тем, у кого проблемы со зрением.

29 октября – праздник Лонгина, Интернета и Черный вторник: что нельзя делать, приметы
29 октября – праздник Лонгина, Интернета и Черный вторник: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

29 октября 2019 – сегодня праздник здоровый.

У мировой общественности семинары и тренинги в честь Всемирного дня борьбы с инсультом и Всемирного дня псориаза.

В России и Украине сегодня праздники военные. РФ чествует работников вневедомственной охраны Росгвардии, а у нас – День военного финансиста Украины.

Если говорить о том, что случилось в этот день, 29 октября, в прежние годы, то стоит упомянуть, что сегодня день рождения Международного Красного Креста (1863) и Интернета (1969).

А еще нынче годовщина биржевого краха Уолл-Стрит: в 1929 году в этот день случился Черный вторник.

По народному календарю, 29 октября – Лонгин Сотник.

29 октября: праздник церковный

Православный праздник 29 октября напоминает верующим о житии святого Лонгина. Ему молятся об избавлении и исцелении от болезней глаз.

Читайте такжеХэллоуин 2019: дата, мейкап и жутко прекрасный образ на ХэллоуинПо преданию, римлянин Гай Кассий Лонгин (звание у него было сотник) был одним из тех, кто охранял место распятия Спасителя.

Кровь Христа случайно попала Лонгину на глаза, после чего тот исцелился от катаракты. Столь чудесное исцеление (а также то, что он стал свидетелем воскресения Христа) подвигло Лонгвина уверовать во Христа и принять христианство. За веру он и принял в конце концов мученическую смерть.

Поста нет.

29 октября: приметы

Приметы 29 октября на погоду:

  • мутная и бледная луна на Лонгина – ждали мороза и снега;
  • яркие звезды на Лонгина – к хорошей погоде, тусклые – к дождю и снегу;
  • затяжные туманы – к оттепели;
  • солнце в облаках – к ненастной погоде;
  • северный ветер – к ясной погоде;
  • если пожелтевший лист не опадает – к поздним морозам.

29 октября: что нельзя делать, а что нужно

В день Лонгина принято поутру проветривать зимние вещи: считалось, что в такой одежке потом не заболеешь.

Те, у кого проблемы со зрением, старались утром умыться холодной водой из ключа или колодца – чтоб глаза исцелились.

В этот день нельзя:

  • оставлять ворота открытыми и самому в них задерживаться – там нечисть куражится;
  • ходить неумытым и грязным;
  • сидеть дома – все старались пройтись и/или посидеть на солнышке (оно, считалось, обладает целебной силой в этот день).

29 октября: именины

День ангела сегодня справляют Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий и Терентий.

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29 октября: кто родился

29 октября родились такие знаменитости:

  • 1897 — немецкий государственный и политический деятель, нацистский преступник Йозеф Геббельс.
  • 1947 — американский актер, обладатель Оскара Ричард Дрейфус (Челюсти, Пираньи, РЭД и др.).
  • 1961 — украинский актер Алексей Горбунов (Шико в сериале Графиня де Монсоро, Галл в сериале Каменская, Мориарти из Шерлока Холмса 2013-го и др.).
  • 1963 — глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
  • 1971 — американская киноактриса Вайнона Райдер (Битлджус, Дом духов, Маленькие женщины, Чужой: Воскрешение, Звездный путь/ Star Trek и др.).

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