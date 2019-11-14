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Какой День студента отмечаем в ноябре и откуда взялся праздник

14 ноября 2019, 04:01

Почему в этом месяце празднуется Международный день студентов и как его отмечать, выяснить Главред.

День студента 2019 - когда и как отмечаем в ноябре и почему так
День студента 2019: когда и как отмечаем в ноябре и почему так / addrian.com.ua

День студента 2019 Украина отмечает дважды.

Почему так? Откуда взялось два праздника? Почему День студента 25 января? И почему День студента 17 ноября? Выяснил Главред.

Когда День студента

По сути, ответ уже дан: это и 25 января – в Татьянин день (можно сказать, что это более национальная версия праздника), и 17 ноября (в этом месяце празднуется Международный день студентов).

То есть праздников у украинского студенчества два.

Почему День студента 17 ноября

Читайте такжеТатьянин день 2019 и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делать в этот деньВ память о расстреле чешских студентов фашистами в этот день 1939 года. Еще сотни молодых людей арестовали. Им пришлось выживать в концлагере Заксенхаузен. Кого-то расстреляли без суда и следствия. Все чешские вузы закрыли до конца войны.

Так что история праздника День студента не слишком-то радостная.

Международный день студента: как отмечать

День студента в США молодежь страивает тусовки – дома, за городом или в ночных клубах.

В Дании День студента отмечают в кругу семьи – хорошим застольем и под пивко.

В Греции студенты выходят на митинги в этот день.

День студента в Португалии отмечать начинают в полночь – одами возле памятника королю Португалии. Песни здесь – вообще неотъемлемая часть праздника.

День студента в Украине чаще отмечают все-таки различными концертами в вузе – и гулянками после.

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