Недолго осталось: когда надо убирать елку 2020

Когда нужно убирать новогоднюю елку 2020 и почему стоит поторопиться / 1zoom.ru

Новый год 2020 давно прошел. Даже Старый Новый год уже отгуляли. Настала пора решать, когда убирать новогоднюю елку 2020.

В принципе, какого числа убирать елку, каждый для себя решает сам. Однако по примете, надо убирать елку до Крещения Господня. То есть вынести новогоднее дерево (а заодно ненужный хлам и отслужившие свое вещи) стоит уже до 19 января.

Чаще всего любимый новогодний атрибут детей и взрослых выносят из дома уже 14 января, то есть сразу после празднования Старого Нового года. По поверьям, чем дольше елка после Нового года простаивает в доме – тем больше она аккумулирует неприятностей.

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При этом, убирая елку, нельзя:

выбрасывать дерево из окна –по поверью, семейное счастье рухнет, уйдет из дома;

бросать вместе с иным мусором – новогоднюю елку принято втыкать в снег/землю во дворе.

Выносят елку из дома со словами: "Неудачи выношу, ель на покой положу".

К слову, многие делают из еловых веток отвары или запаривают для принятия ванн.

Напомним, в Киеве заработали пункты сбора новогодних елок, есть адреса. В столице новогоднюю елку со 2 января можно сдать в специальном пункте. Дерево отправят на переработку.