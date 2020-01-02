В Киеве заработали пункты сбора новогодних елок - адреса

В Киеве новогоднюю елку с сегодняшнего дня можно сдать в специальном пункте. Дерево отправят на переработку.
С четверга, 2 декабря, в столице заработали пункты сбора новогодних елок.
По информации КГГА, было открыто 15 таких точек по всему Киеву. Все собранные деревья переработают в щепку на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.
Площадки для сбора новогодних елок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
Пункты расположены по следующим адресам:
- проспект Голосеевский, 87г;
- улица Тростянецкая, 58а;
- улица Электротехническая, 26;
- улица Освободителей, 6;
- проспект Степана Бандеры, 26а;
- Железнодорожное шоссе, 61;
- улица Дмитриевская, 16а (производственная база);
- улица Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки");
- улица Новополевая, 95а;
- спуск Герцена, 6;
- Бориспольское шоссе, 23 км;
- проспект Броварской, 2а;
- улица Радистов, 1в;
- Никольское лесничество;
- Броварское лесничество, кв № 72.
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