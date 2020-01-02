В Киеве заработали пункты сбора новогодних елок - адреса

елка / Фото: УНИАН

С четверга, 2 декабря, в столице заработали пункты сбора новогодних елок.

По информации КГГА, было открыто 15 таких точек по всему Киеву. Все собранные деревья переработают в щепку на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

Площадки для сбора новогодних елок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Пункты расположены по следующим адресам:

проспект Голосеевский, 87г;

улица Тростянецкая, 58а;

улица Электротехническая, 26;

улица Освободителей, 6;

проспект Степана Бандеры, 26а;

Железнодорожное шоссе, 61;

улица Дмитриевская, 16а (производственная база);

улица Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки");

улица Новополевая, 95а;

спуск Герцена, 6;

Бориспольское шоссе, 23 км;

проспект Броварской, 2а;

улица Радистов, 1в;

Никольское лесничество;

Броварское лесничество, кв № 72.

Ранее Главред сообщал, что главная елка страны попала в ТОП-5 самых красивых в Европе.

Такэе напомним, на Хмельнитчине рухнула главная городская елка - была названа причина.