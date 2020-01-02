На Хмельнитчине рухнула главная городская елка: названа причина ЧП

В Дунаевцах рухнула главная новогодняя елка / facebook.com/Валерий Паламарчук

В городе Дунаевцы упала главная новогодняя елка, которую установили возле Дома культуры.

Сведения о том, что в Дунаевцах рухнула елка, появились в группе в Facebook Ділові Дунаївці накануне Нового года 2020 - 31 декабря около 17:00.

По данным группы, чрезвычайное происшествие случилось из-за сильных порывов ветра.

"Из-за сильных порывов ветра упала главная новогодняя елка возле Дома культуры", - отмечается в сообщении.

Позже прибыли коммунальщики и устанавливали елку обратно.

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