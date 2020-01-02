На Хмельнитчине рухнула главная городская елка: названа причина ЧП

В Дунаевцах перед Новым годом случилось ЧП с главной праздничной елкой.
В городе Дунаевцы упала главная новогодняя елка, которую установили возле Дома культуры.
Сведения о том, что в Дунаевцах рухнула елка, появились в группе в Facebook Ділові Дунаївці накануне Нового года 2020 - 31 декабря около 17:00.
По данным группы, чрезвычайное происшествие случилось из-за сильных порывов ветра.
"Из-за сильных порывов ветра упала главная новогодняя елка возле Дома культуры", - отмечается в сообщении.
Позже прибыли коммунальщики и устанавливали елку обратно.
Ранее сообщалось, что в Тернополе в сквере Черновола перед Новым годом 2020 памятник российскому поэту Александру Пушкину нарядили в костюм финского рождественского персонажа Йоулупукки (дед, который дарит детям подарки на Рождество Христово). Позже с памятника сняли костюм в связи с многочисленными обращениями жителей областного центра.