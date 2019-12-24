В Тернополе Пушкин "превратился" в Йоулупукки, опубликованы фото

В тернопольском сквере Пушкина "превратили" в Йоулупукки / tmrada.gov.ua

В одном из скверов Тернополя памятник российскому поэту Александру Пушкину нарядили в костюм финского рождественского персонажа Йоулупукки (дед, который дарит детям подарки на Рождество Христово).

Из Пушкина сделали Йоулупукки в сквере Черновола, сообщили в пресс-службе Тернопольского горсовета.

По его данным, костюм был элементом декора к новогодне-рождественским праздникам в рамках Файного зимнего городка-2020

В горсовете добавили, что в связи с многочисленными обращениями жителей Тернополя в понедельник, 23 декабря, с памятника сняли костюм Йоулупукки.

В тернопольском сквере Пушкина "превратили" в Йоулупукки / te.suspilne.media

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