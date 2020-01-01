Главная елка Украины попала в престижный рейтинг

Главная елка Украины на Софийской площади в Киеве вошла в престижный рейтинг - в топ-5 самых красивых елок Европы.

По информации туристического портала European Best Destinations, в пятерку лучших новогодних елок также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна. В этом году высота главной елки Украины - более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных игрушек, которые мерцают в свете иллюминации - в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

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Возле дерева поставлены фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках. Организаторы предложили окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

Напомним, в Киеве новогоднюю ночь на Софийской площади, где установлена главная елка страны, встречали более 100 тысяч человек.

Также Галвред писал, что NASA показало в космосе рождественскую елку.