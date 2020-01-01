Елка и шампанское: сколько человек встретили Новый год в центре Киева

В столице возле главной елки Украины на Софийской площади Новый год встречали более 100 тысяч человек.

Также, по информации пресс-службы КГГА, более 40 тысяч человек встречали Новый год в столице на Контрактовой площади.

В новогоднюю ночь праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы ТНМК и Мандри, танц-театр Життя, Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra. Празднование продолжается и 1 января с 17:00.

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В то же время на Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на колесе обозрения и горках. Здесь также работает ярмарка с фудкортом.

В КГГА отметили, что в целом в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий.

Как ранее мы писали, украинцы будут отдыхать в январе 2020 всего на пару дней больше, чем обычно.

Также психолог объяснил, почему люди ссорятся на Новыйгод и не любят праздновать.