NASA показало в космосе рождественскую елку: фантастический снимок

NASA / times.co.uk

В США Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA обнародовало снимок, сделанный на телескопе Спитцер и назвало его Рождественская елка.

Как сообщается на сайте организации, на фотографии можно рассмотреть фигуру из звезд.

Ученые между собой называют звездную композицию Снежинкой. Стало известно, что звезды, показанные на снимке, являются новорожденными. Как предполагается, они разойдутся примерно через 100 тысяч лет, что приведет к распаду Снежинки.

"Примерно через 100 тысяч лет они покинут места своего рождения и область потеряет свой вид, который напоминает снежинку", - говорится в сообщении.

/ Фото: NASA

Как ранее сообщалось, телескоп Hubble сделал новые снимки, на которых была запечатлена спиральная галактика, имеющая необычную форму.

Напомним, ранее в NASA показали, как черная дыра-убийца "сожрала" звезду.