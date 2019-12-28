  1. Главная
  3. Мир

NASA показало в космосе рождественскую елку: фантастический снимок

28 декабря 2019, 21:42

Снимок специалисты сделали с помощью телескопа.

NASA
NASA / times.co.uk

В США Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA обнародовало снимок, сделанный на телескопе Спитцер и назвало его Рождественская елка.

Как сообщается на сайте организации, на фотографии можно рассмотреть фигуру из звезд.

Ученые между собой называют звездную композицию Снежинкой. Стало известно, что звезды, показанные на снимке, являются новорожденными. Как предполагается, они разойдутся примерно через 100 тысяч лет, что приведет к распаду Снежинки.

"Примерно через 100 тысяч лет они покинут места своего рождения и область потеряет свой вид, который напоминает снежинку", - говорится в сообщении.

/ Фото: NASA

Как ранее сообщалось, телескоп Hubble сделал новые снимки, на которых была запечатлена спиральная галактика, имеющая необычную форму.

Напомним, ранее в NASA показали, как черная дыра-убийца "сожрала" звезду.

космос NASA Рождество новости США
Сейчас вы просматриваете новость «NASA показало в космосе рождественскую елку: фантастический снимок». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:50
Х-фактор 10 сезон: кто победил - смотреть онлайн финал
22:40
В Египте 22 человека стали жертвами масштабного ДТП
22:13
Синоптик озвучила обновленный прогноз погоды на Новый год
21:55
Украина заплатит 1,7 млн в бюджет ООН: на что потратят деньги
21:42
NASA показало в космосе рождественскую елку: фантастический снимок
21:27
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительные перемены и родственная душа
21:23
В СБУ похвастались, что закрыли уже 300 автозаправок
20:57
Орнелла Мути учит русский язык и мечтает о паспорте РФ
20:55
Стала известна дата запуска еще одного газопровода в обход Украины
20:28
Зеленский поделился, где будет встречать Новый 2020 год
20:25
СМИ назвали имена осужденных сепаратистов, которых выдаст Украина
19:51
"Здесь нам не рады": журналистов не ждут на обмене пленными
19:50
Легкие новогодние салаты 2020: изумительные салаты на праздник Видео
19:35
"Это слишком": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского
19:23
"Переживаю позор": Чумак сообщил подробности подготовки к обмену пленными
18:54
"Задница тяжелая, свинцовая дупа": Усика потроллили в жюри Лиги смеха Видео
18:50
Полетели головы: Кабмин уволил главу АРМА
18:50
Х-Фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 28-12-2019 Финал Видео
18:14
Реформа Укрзализныци: выяснились основные этапы
18:13
В Нацбанке назвали курс на новогодние праздники
17:47
В горсовете Николаева прошли обыски: мэр назвал причину
17:32
В Нафтогазе пояснили роль Зеленского во взыскании долга с Газпрома
17:20
Астролог сказал, какие дела будут крайне удачными под Новый год
17:15
"Он плох": Познер раскрыл скандальные факты о Путине
17:00
Бежевый маникюр на Новый год 2020 – самый нежный новогодний маникюр 2020 фото Фото
16:48
Открытие Шулявского моста: Кличко на квадроцикле удивил нарядом - видео Видео
16:20
На Донбассе закрывают один из пунктов пропуска: все подробности
15:48
Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировому соглашению с Газпромом
15:15
"Мы ждем": Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе
15:15
Новогодний маникюр на короткие ногти 2020 – модный и красивый маникюр на Новый год 2020 фото Фото
15:02
Что происходит с делами Майдана: Рябошапка объяснил ситуацию новой главе ГБР
14:50
В Минобороны ответили на фейк о "выселении штаба ВМС"
14:25
Третий день газовых посиделок в Вене: в Газпроме раскрыли детали
14:11
Изменение тарифов на коммуналку: киевлян ждут новые цены в платежках
14:00
Емельяненко - Джексон: последние новости перед боем
13:35
"Кидок монобольшинства": в Раде дали "зеленый свет" закону о продаже земли
13:28
"Главная пися королева": Maruv в сексуальном наряде взбудоражила сеть
13:06
Пристайко предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2
13:00
Стрижка кроп 2020 – самая стильная мужская стрижка нового года фото Фото Видео
12:50
Стала известна кандидатура на пост главы Львовской ОГА
12:30
От сердца до стволовых клеток: в Украине утвердили цены на пересадку органов
12:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезон 27-12-2019 Видео
12:00
Обмен пленными: в Харькове обвиняемым в теракте суд дал пожизненное и отпустил Видео
11:30
Под Киевом пьяный горе-отец до смерти забил своего 4-летнего сына
11:24
Обмен пленными: Украина удалила из списка 11 бывших беркутовцев - адвокат
11:14
Победа над Газпромом: Коболев и Витренко обогатятся еще на $25 млн
11:00
Прорыв или изоляция: что Украину ждет на международной арене в 2020 году
10:48
Санкции США против Северного потока-2: Еврокомиссия заступилась за участников проекта
10:32
"Го*но и палки": эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского моста Фото
10:17
Съел и протрезвел: названы продукты, которые "воскресят" после новогоднего стола
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять