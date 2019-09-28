Разодрала в клочья: в NASA показали, как черная дыра-убийца "сожрала" звезду

В созвездии Летучая Рыба гигантская черная дыра уничтожила звезду/ Скриншот

Спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) зафиксировал уникальное космическое явление.

В поле зрения космического телескопа попал момент, как в созвездии Летучая Рыба гигантская черная дыра уничтожила попавшую в зону ее притяжения звезду.

Звезда, находящаяся в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, под действием запредельного гравитационного притяжения черной дыры искривилась и буквально распалась на куски.

Конец звезды был предсказуем – она просто растворилась без остатка в сверхмассивной черной дыре.

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Отметим, что редчайшие кадры были сделаны с помощью глобальной сети роботелескопов ASAS-SN: уведомление о вспышке появилось 29 января.

Напомним, ранее ученые нашли сотни галактик, которые скрывала гигантская черная дыра-обжора.