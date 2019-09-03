Жутко и зрелищно: NASA показало, как мощный ураган Дориан выглядит из космоса - фото

Ураган-тезка известного литературного антигероя - Дориана Грея, продолжает бесчинствовать в США и окрестностях.
NASA и Национальная администрация по вопросам океанов и атмосферы (NOAA) опубликовали пару крайне красочных, но при этом весьма жутковатых снимков урагана Дориан, от которого сейчас страдают жители США.
Фото были сделаны американской астронавткой Кристиной Кох прямо с борта МКС. На них можно хорошо рассмотреть масштабы урагана в момент, когда он добрался до Багамских островов.
По данным NASA, внутреннее ядро "Дориана" 2 сентября производило 6-14 дюймов дождя. Сейчас ураган продолжает заливать Багамские острова - уже после того, как вызвал масштабные разрушения и привел к смерти по меньшей мере пятерых человек.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США из-за урагана Дориан эвакуировали более 800 тысяч человек.