25 февраля: какой праздник, день ангела и с кем нельзя ссориться

День украинской женщины установлен в честь известной писательницы Леси Украинки, родившейся именно 25 февраля.

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25 февраля: какой праздник, день ангела / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 25 февраля

Именины и день ангела 25 февраля

Народные традиции и приметы в этот день

По новоюлианскому календарю во вторник, 25 февраля, в Украине церковь чествует Святителя Тарасия Константинопольского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святитель Тарасий получил очень хорошее образование и стал советником при дворе императора в Константинополе. Был возведен в сан Патриарха Константинопольского в 784 году. Управлял церковью в течение 22 лет. Почитается как Святой и католической и православной церквями.

видео дня

Масляная неделя в этом году длится с 24 февраля по 2 марта. Поэтому на 25 февраля приходятся традиционные развлечения и ярмарки Сыропустной недели. Напомним, в этот период украинцы традиционно готовят и едят вареники с творогом и маслом.

Именины и день ангела 25 февраля

Согласно церковному календарю, в Украине в этот день свои именины празднует Тарас.

Государственные праздники

День украинской женщины установлен в честь известной украинской писательницы и общественного деятеля Леси Украинки, родившейся именно 25 февраля. Украинский национальный праздник в честь наших женщин и девушек.

День инженерно-авиационной службы авиации Вооруженных Сил – украинский государственный праздник призван почтить и отметить работу всех военных, обеспечивающих функционирование авиации и технические условия полетов.

Особенно важную роль для нашего государства играют военные инженерно-авиационной службы сегодня, во время полномасштабной войны против Украины. Цель дня – выразить благодарность и поддержать патриотический дух.

Народные традиции и приметы в этот день

В народном календаре этот день называли Днем Тараса Бессонного. Издавна считалось, что в этот день нельзя спать и идти в постель старались как можно позже после заката Солнца. Также есть несколько погодных примет.

Если птички поют – скоро придет потепление.

Птицы мостят себе гнезда к скорой весне.

Снегопад в этот день предполагает дождливое лето.

Не желательно в этот день с кем-нибудь ссориться. Не рекомендуют делать новую стрижку или планировать важные изменения.

Поскольку продолжается Масленица, верующие не едят мясных продуктов и готовятся к самому большому в году Великому посту.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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