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Церковный праздник 26 апреля: что запрещено делать в день святого мученика Василия

Юлия Закрепа
25 апреля 2024, 08:35
Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 26 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 26 апреля: что запрещено делать в день святого мученика Василия
Какой праздник 26 апреля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Праздник 26 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Василия, епископа Амасийского.

Какой праздник 26 апреля

В Украине и мире 26 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Объединенной Республики Танзания
  • Международный день интеллектуальной собственности
  • Международный день памяти Чернобыля
  • Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Церковный праздник 26 апреля

По новому церковному календарю, 26 апреля в Украине отмечают день священномученика Василия, епископа Амасийского.

Известно, что святой Василий Амасийский жил в начале IV века в понтийском городе Амасии. Он всегда поддерживал и утешал христиан, которые страдали от гонений язычников. В тот период Восточной частью Римской империи правил император Ликиний, который подписал "Указ о веротерпимости" 313 года. Этот указ дал разрешение на свободное исповедание христианства. На самом же деле, император в душе ненавидел христиан и продолжал их преследовать.

Ликиний потребовал от правителя Амасии выслать к нему святого Василия. За ним последовали два диакона, Парфений и Фестим, которые поселились недалеко от тюрьмы, в которую посадили святителя Василия, и навещали его.

Накануне дня суда святитель как обычно пел псалмы и слова 138 псалма, однако во время этого он плакал. На суде святитель Василий решительно отверг предложение императора стать верховным жрецом и был приговорен к смерти. Тело святого палачи сбросили в море. Позже волны вынесли тело святителя Василия. Голова приросла к нему, и только шрам на шее указывал на след меча.

Мощи святителя Василия были перевезены в Амасию и положены в храме, построенном им.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 26 апреля

  • В этот день нельзя обижать птиц и уничтожать их гнезда. Если человек такое сделает, то накличет на себя большую беду.
  • В народе считают, что 26 апреля - это день неискренности и обмана, поэтому нельзя свататься и жениться в этот день. Счастья в будущем это не принесет.
  • В этот день не стоит стричь волосы и ногти, ведь так можно навредить собственному здоровью.

День Ангела 26 апреля

26 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

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