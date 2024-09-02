Церковный праздник 3 сентября: что запрещено делать в день мученицы Василисы

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 3 сентября.

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-3-veresnya-shcho-zaboroneno-robiti-u-den-muchenici-vasilisi-10593632.html Ссылка скопирована

Какой праздник 3 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

3 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученицы Василисы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.

Какие праздники 3 сентября

В Украине и мире 3 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

Европейская неделя мотоциклов

Всемирный день гигиены

День методиста в Сумах

Церковный праздник 3 сентября

По новому церковному календарю, 3 сентября в Украине отмечают мученицы Василисы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.

Из преданий известно, что мученица Василиса Никомидийская пострадала за веру во Христа во времена императора Диоклетиана. Правитель Никомидии Александр приказал схватить девятилетнюю Василису и заставлял ее отречься от Христа. Однако девочка не покорилась и была верна вере своему Господу, а за это ее подвергли длительным изощренным мучениям. Однако, несмотря на все пытки, святая мученица осталась живой и невредимой. Это проявление силы Божьей насколько поразило правителя Александра, что он тоже стал христианином.

Будучи крещенным епископом Антонином и прожив недолго в истинном покаянии, мирно отошел ко Господу, а вслед за ним и святая Василисса. Кончина ее была мирной и сопровождалась чудесными знамениями милости Божией.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 3 сентября

3 сентября запрещено поднимать потерянные деньги, а тем более тратить их.

В народе считают, что в этот день нельзя отказывать нуждающимся людям в помощи.

Также в этот день не нужно прислушиваться к чужим советам, ведь они принесут только вред.

День Ангела 3 сентября

3 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред