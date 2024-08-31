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Начало Церковного года: что запрещено делать 1 сентября

Юлия Закрепа
31 августа 2024, 12:30
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 1 сентября.
Начало Церковного года: что запрещено делать 1 сентября
Что нельзя делать 1 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash

1 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти преподобного Симеона Столпника.

Какие праздники 1 сентября

В Украине и мире 1 сентября отмечают такие праздники:

видео дня
  • День знаний
  • День предпринимателя Украины
  • Всемирный день отпечатков пальцев
  • Всемирный день написания писем
  • День рыжих котов
  • Начало православного церковного года

Церковный праздник 1 сентября

По новому церковному календарю, 1 сентября в Украине отмечают начало индикта - церковное новолетие, также чтят память преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.

Известно, что преподобный Симеон Столпник родился в конце IV века в Каппадокии в семье благочестивых христиан Сусотиона и Марфы. Когда ему было 13 лет, во время службы в храме, он был глубоко тронут заповедями Блаженств и решил посвятить свою жизнь Господу.

Впоследствии Симеон поступил в монастырь, где провел несколько лет в суровых аскетических подвигах. Позже поселился в пустыне и жил в пещере, а затем на столбе, откуда и получил свое прозвище "Столпник". Он провел на столбе 37 лет, молясь и постясь, и снискал славу святого, который исцелял душевные и телесные болезни.

Мать Симеона, Марфа, также святая, ведь она была византийской христианкой из Антиохии и всегда поддерживала своего сына в его духовных поисках. После того, как Симеон покинул родительский дом, Марфа в течение двух лет искала его, но в конце концов приняла его выбор и продолжала молиться за него.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 1 сентября

  • 1 сентября запрещено подметать или пылесосить в доме.
  • В народе считают, что не стоит выбрасывать объедки со стола, зато лучше их отдать нуждающимся.
  • Также не стоит в этот день ссориться или обманывать родных людей.

День Ангела 1 сентября

1 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Семен, Марфа, Наталья, Татьяна.

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