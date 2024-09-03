Церковный праздник 4 сентября: что запрещено делать в этот день

4 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Вавила, обретение мощей святителя Иосафа.
Какие праздники 4 сентября
В Украине и мире 4 сентября отмечают такие праздники:
- Над зданием Верховной Рады Украины в 1991 был поднят желто-голубой флаг
- Всемирный день сексуального здоровья
- Всемирный день тхэквондо
- День таможенного брокера в Украине
Церковный праздник 4 сентября
По новому церковному календарю, 4 сентября в Украине отмечают день священномученика Вавила, обретения мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
Известно, что святой Вавил был выдающимся христианским деятелем III века и был епископом сирийской Антиохии в 237 году и прослужил там 13 лет. Во время правления императора Декия, который был известен своей жестокостью к христианам, Вавила заключили в тюрьму и жестоко казнили в 250 году. Перед смертью он попросил, чтобы вместе с его телом похоронили и кандалы, которые он носил из любви ко Христу. Его мученическая смерть стала символом стойкости и веры.
После смерти Вавилы христиане построили церковь, где хранили его святые мощи до 351 года.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 4 сентября
- В народе считают, что в этот день запрещается давать и брать в долг, иначе существует риск, что могут наступить финансовые проблемы.
- Не стоит в этот день заниматься тяжелой работой, которая может навредить вашему здоровью.
День Ангела 4 сентября
4 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена.
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