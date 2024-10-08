Церковный праздник 9 октября: что запрещено делать в день святого Иакова

9 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Иакова Алфеева.
Какие праздники 9 октября
В Украине и мире 9 октября отмечают такие праздники:
- Всемирный день почты
- День защиты детей в Иране
- День медсестры скорой медицинской помощи
- День риэлтора в Украине
- Национальный день сыра с плесенью
Церковный праздник 9 октября
По новому церковному календарю, 9 октября в Украине отмечают день святого апостола Иакова Алфеева.
Известно из предания, что Иаков был одним из двенадцати апостолов, которых избрал Иисус Христос для проповеди Евангелия. Он был сыном Алфея и братом апостола Матфея. Иаков отмечался своим служением, лечением недугов и проповедью в разных странах. После сошествия Святого Духа, Иаков проповедовал в Иудее, Едессее, Тире, Газе, Елевтерополе, а также в Персии и Египте. Святой Иаков лечил различные недуги, отгонял злых духов и приводил многих людей ко Христу.
Также известно, что Иаков Алфеевый претерпел мученическую смерть, хотя точные обстоятельства его гибели неизвестны.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 9 октября
- В народе считают, что в этот день нельзя рубить и обрезать яблони, груши и черешни.
- Также существует примета, что в этот день не стоит ходить на свидания, ведь отношения могут закончиться неудачно.
- Категорически запрещено ссориться, сплетничать и устраивать скандалы.
День Ангела 9 октября
9 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.
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