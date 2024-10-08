Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 9 октября: что запрещено делать в день святого Иакова

Юлия Закрепа
8 октября 2024, 13:40
65
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 9 октября.
Церковный праздник 9 октября: что запрещено делать в день святого Иакова
Какой церковный праздник 9 октября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

9 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Иакова Алфеева.

Какие праздники 9 октября

В Украине и мире 9 октября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день почты
  • День защиты детей в Иране
  • День медсестры скорой медицинской помощи
  • День риэлтора в Украине
  • Национальный день сыра с плесенью

Церковный праздник 9 октября

По новому церковному календарю, 9 октября в Украине отмечают день святого апостола Иакова Алфеева.

Известно из предания, что Иаков был одним из двенадцати апостолов, которых избрал Иисус Христос для проповеди Евангелия. Он был сыном Алфея и братом апостола Матфея. Иаков отмечался своим служением, лечением недугов и проповедью в разных странах. После сошествия Святого Духа, Иаков проповедовал в Иудее, Едессее, Тире, Газе, Елевтерополе, а также в Персии и Египте. Святой Иаков лечил различные недуги, отгонял злых духов и приводил многих людей ко Христу.

Также известно, что Иаков Алфеевый претерпел мученическую смерть, хотя точные обстоятельства его гибели неизвестны.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 9 октября

  • В народе считают, что в этот день нельзя рубить и обрезать яблони, груши и черешни.
  • Также существует примета, что в этот день не стоит ходить на свидания, ведь отношения могут закончиться неудачно.
  • Категорически запрещено ссориться, сплетничать и устраивать скандалы.

День Ангела 9 октября

9 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник Октябрь календарь праздников День ангела церковный праздник
Реклама

Главное за день

Ещё
Идеологу "СВО" светит пожизненное: задержан помощник экс-советника Путина

Идеологу "СВО" светит пожизненное: задержан помощник экс-советника Путина

14:34Украина
Политический блеф Кремля: почему Путин вывел "Ярс" на боевое дежурство

Политический блеф Кремля: почему Путин вывел "Ярс" на боевое дежурство

14:05Мнения
В Евросоюзе высказались насчет переговоров о мире и назвали цель для Украины

В Евросоюзе высказались насчет переговоров о мире и назвали цель для Украины

13:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит мороз и будет засыпать снегом: когда в Украину ворвется "минусовая" погода

Влупит мороз и будет засыпать снегом: когда в Украину ворвется "минусовая" погода

Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет: в ТЦК рассказали, что изменилось

Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет: в ТЦК рассказали, что изменилось

Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

Придется заплатить огромный штраф: почему в Германии нельзя ставить палатку в лесу

Придется заплатить огромный штраф: почему в Германии нельзя ставить палатку в лесу

Певица Руслана готовится стать матерью: "Только я должна это сделать"

Певица Руслана готовится стать матерью: "Только я должна это сделать"

Последние новости

14:55

В приложении "Резерв+" появились новые функции: что изменилось для украинцев

14:34

Идеологу "СВО" светит пожизненное: задержан помощник экс-советника Путина

14:34

Важные, но забытые: зачем нужны поперечные прорези на терке сбокуВидео

14:05

Политический блеф Кремля: почему Путин вывел "Ярс" на боевое дежурствомнение

14:01

Враг продвинулся около двух населенных пунктов: в DeepState назвали направления

Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СПМобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с офицером Сумского ТЦК и СП
14:00

"Наступил период, когда любви будет много": Лесе Никитюк сделали предложение

13:56

В Евросоюзе высказались насчет переговоров о мире и назвали цель для Украины

13:54

Ежедневная особая традиция: что любила есть после обеда королева Елизавета II

13:54

Гороскоп на завтра 9 октября: Близнецам - водоворот событий, Львам - много удачи

Реклама
13:40

Церковный праздник 9 октября: что запрещено делать в день святого Иакова

13:01

Взрывы гремели в шести областях: РФ массированно ударила по объектам энергетики

12:53

В каком порядке разъедутся автомобили: запутанная задача по ПДДВидео

12:52

Повестки в Украине начали вручать по-новому: в ТЦК рассказали, что предполагается

12:39

Военный учет 17-летних юношей: в ТЦК рассказали о требованиях к призывникам

12:20

Некоторые уже погибли: Ким Чен Ын отправил свои войска в Украину - Коваленко

12:18

Леопарда найдут лишь те, кто имеет "глаза охотника": загадка, которая под силу только гениям

12:05

Почему ВСУ не вышли из Угледара раньше: комбриг 72 бригады дал точный ответ

11:57

Огромные потери: офицер ВСУ раскрыл детали штурма РФ на Кураховском направлении

11:51

У ВСУ есть успехи на Курщине: Силы обороны продвинулись возле Обуховки

11:46

Как проверить свежесть яиц: хитрый трюк для хозяекВидео

Реклама
11:46

У Зеленского сделали заявление о завершении войны: отрицают "компромиссные варианты"

11:35

"Опустошенная и выжатая": Тоня Матвиенко эмоционально обратилась к покойной маме

11:22

На месте удара - масштабный пожар, есть раненые: РФ нанесла массированный удар по Харькову

11:20

Россия готова нанести массированный удар по Украине: названа вероятная дата

11:03

Mirage 2000 для ВСУ: во Франции назвали сроки поставки истребителей

10:54

Что будет, если не прийти по повестке: представитель ТЦК раскрыл все детали

10:51

Украину накроет невероятное потепление: синоптики назвали дату

10:46

"Закрытый" или "общительный" человек: что о вас может рассказать оптическая иллюзия

10:43

ВСУ придется отходить: Мусиенко рассказал о тяжелой ситуации под Курахово

10:41

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Крысам - оскорбления, Собакам - обман

10:41

Войска КНДР могли появиться в Украине: уже есть первые потери - Минобороны Южной Кореи

10:14

Начинает лечиться: предательнице Регине Тодоренко "сорвало крышу" из-за детей

10:04

Как по этикету пользоваться салфеткой - класть на колени или за воротник

09:59

Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет: в ТЦК рассказали, что изменилось

09:52

Водителям на заметку: когда не стоит нажимать непонятную кнопку "OFF" в автоВидео

09:35

РФ ударила по Одесской области "Искандерами" и дронами: ПВО уничтожила 18 "Шахедов"Фото

09:25

"Настя раньше немножко": крестная мама Каменских рассказала общается ли с ней

08:55

Удерживать Угледар не было возможности: в 72 ОМБр раскрыли детали о выходе из города

08:48

Как отбелить сильно загрязненные носки: домашнее средство из трех ингредиентов

08:13

Харрис выдала громкое заявление о переговорах с Путиным "без участия Украины"

Реклама
08:10

Об усталости от войны и сценарии завершениямнение

08:05

Хакеры взломали роспропаганду: в РФ пожаловались на "беспрецедентную" кибератаку

08:00

Как Украина может вступить в НАТО и что будет с 5-й статьей Альянса

07:55

Дочь путиниста Филиппа Киркорова вызверилась на поклонников - что произошло

06:57

Бои ведутся за каждый подъезд: оккупанты зашли в Торецк

06:00

Сильнейший шторм не отступает: через несколько дней начнется новая магнитная буря

05:49

Прорывных решений не будет: чего ждать Украине от победы Харрис на выборах в США

05:13

США не заинтересованы в военном разгроме России - Золотарев

04:50

Что значит слово "голій": лишь единицы знают его истинное значение

04:14

Мечты станут реальностью: 4 знака зодиака, которые достигнут большого успеха в ноябре

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять