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День ангела по церковному календарю на декабрь 2022: кого поздравить с именинами

12 декабря 2022, 19:40
Узнайте, кто сегодня отмечает день ангела в декабре.
День ангела в декабре 2022
День ангела в декабре 2022 / pixabay.com

Рождение ребенка и дальнейшая жизнь человека зависят от его имени. Многие традиции христианства тесно связаны с именами и святыми, благодаря которым они распространились по миру. Ежедневно православная церковь чтит какого-то святого. Мы предлагаем выбрать имя малышу или найти именины в декабре для близких людей, чтобы поздравить.

Также Главред предлагает узнать, какие праздники ждут верующих в декабре: "Православный календарь на декабрь 2022: когда отмечать Рождество и Николая".

День ангела 1 декабря

Мужские имена: Николай, Платон, Роман

День ангела 2 декабря

Мужские имена: Александр, Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков, Христофор, Иларион, Иосаф.

Женские имена: Вивиана.

День ангела 3 декабря

Мужские имена: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай

Женские имена: Татьяна, Нина, Фекла.

День ангела 4 декабря

Мужские имена: Александр, Ада, Гликерия, Ярополк.

Женские имена: Мария.

День ангела 5 декабря

Мужские имена: Алексей, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Федор.

Женские имена: Прасковья.

День ангела 6 декабря

Мужские имена: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Серафим.

День ангела 7 декабря

Мужские имена: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил.

Женские имена: Анисья, Екатерина, Катарина, Августа.

День ангела 8 декабря

Мужские имена: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

Женские имена: Магдалина.

День ангела 9 декабря

Мужские имена: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков, Ян.

День ангела 10 декабря

Мужские имена: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей.

Женские имена: Фекла.

День ангела 11 декабря

Мужские имена: Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей.

Женские имена: Анна, Анисья, Прасковья.

День ангела 12 декабря

Мужские имена: Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

День ангела 13 декабря

Мужские имена: Андрей, Иван, Ян

День ангела 14 декабря

Мужские имена: Антон, Дмитрий

День ангела 15 декабря

Мужские имена: Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор.

Женские имена: Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара, Мирра, Матрена, Феврония

День ангела 16 декабря

Мужские имена: Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.

Женские имена: Гликерия.

День ангела 17 декабря

Мужские имена: Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай.

Женские имена: Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия, Катарина, Ульяна, Юлиана.

День ангела 18 декабря

Мужские имена: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

День ангела 19 декабря

Мужские имена: Максим, Николай

День ангела 20 декабря

Мужские имена: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.

День ангела 21 декабря

Мужские имена: Кирилл.

Женские имена: Анфиса.

День ангела 22 декабря

Мужские имена: Александр, Василий, Владимир, Софрон, Степан.

Женские имена: Анна, Ефросинья.

День ангела 23 декабря

Мужские имена: Александр, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан.

Женские имена: Александра, Ангелина, Анна, Татьяна, Евлалия, Фекла

День ангела 24 декабря

Мужские имена: Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр, Леонтий, Ян.

День ангела 25 декабря

Мужские имена: Александр.

День ангела 26 декабря

Мужские имена: Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.

Женские имена: Анастасия, Люция.

День ангела 27 декабря

Мужские имена: Николай, Филимон, Илларион.

День ангела 28 декабря

Мужские имена: Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

Женские имена: Сюзанна.

День ангела 29 декабря

Мужские имена: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен.

Женские имена: Софья.

День ангела 30 декабря

Мужские имена: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

День ангела 31 декабря

Мужские имена: Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей.

Женские имена: Вера, Зоя, София, Елизавета.

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