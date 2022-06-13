День ангела в июле 2022 по церковному календарю: кто отмечает именины

Кого поздравлять с именинами и как назвать ребенка по святцам в средине лета.
В средине лета отмечают именины мужчины с именем Марк, Алексей, Константин, Михаил и более редкими – Эмиль, Архип, Герман, Мартин. Именинницы июля – Анна, Елена, Елизавета, Яна, Вероника, а также – Ефросинья, Валентина и Иванна.
О том, какие профессиональные и международные праздники отмечают украинцы в разгаре лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.
У кого день ангела 1 июля
- Мужские имена: Виктор, Сергей, Александр, Василий.
У кого день ангела 2 июля
- Мужские имена: Иван, Ян.
- Женские имена: Мария.
У кого день ангела 3 июля
- Мужские имена: Андрей, Лука, Дмитрий, Иван, Глеб, Фома, Ян, Афанасий.
- Женские имена: Римма, Инна.
У кого день ангела 4 июля
- Мужские имена: Антон, Максим, Никита, Николай, Алексей, Егор, Георгий, Юлиан, Федор, Юлий.
- Женские имена: Анастасия, Василиса.
У кого день ангела 5 июля
- Мужские имена: Григорий, Василий, Геннадий, Гавриил, Федор.
- Женские имена: Юлиана, Ульяна.
У кого день ангела 6 июля
- Мужские имена: Артем, Петр, Святослав, Герман, Алексей, Антон, Иосиф, Федор, Александр.
- Женские имена: Агриппина.
У кого день ангела 7 июля
- Мужские имена: Никита, Яков. Иван, Антон.
У кого день ангела 8 июля
- Мужские имена: Николай, Давид, Семен, Константин, Денис, Василий, Петр, Федор.
- Женские имена: Ефросинья, Феврония.
У кого день ангела 9 июля
- Мужские имена: Егор, Павел, Георгий, Давид, Иван, Тихон, Денис, Ян.
У кого день ангела 10 июля
- Мужские имена: Лука, Петр, Мартин, Владимир, Александр, Георгий, Егор, Иван.
- Женские имена: Яна, Иванна.
У кого день ангела 11 июля
- Мужские имена: Григорий, Павел, Василий, Герман, Сергей, Иван, Иосиф.
У кого день ангела 12 июля
- Мужские имена: Петр, Павел, Симон.
У кого день ангела 13 июля
- Мужские имена: Андрей, Матвей, Филипп, Иван, Михаил, Тимофей, Степан, Яков, Фома.
- Женские имена: Динара.
У кого день ангела 14 июля
- Мужские имена: Константин, Демьян, Лев, Петр, Павел, Алексей, Кузьма, Иван, Аркадий, Василий.
- Женские имена: Ангелина.
У кого день ангела 15 июля
- Мужские имена: Арсений.
У кого день ангела 16 июля
- Мужские имена: Марк, Антон, Константин, Василий, Александр, Демид, Михаил, Иван, Анатолий, Филипп, Родион, Фома.
У кого день ангела 17 июля
- Мужские имена: Андрей, Марк, Богдан, Дмитрий, Алексей, Ефим, Михаил, Савва, Федор, Николай.
- Женские имена: Мария, Ольга, Татьяна, Марта, Анастасия, Марфа, Александра.
У кого день ангела 18 июля
- Мужские имена: Сергей, Василий, Афанасий, Степан.
- Женские имена: Анна, Елизавета, Варвара, Агния.
У кого день ангела 19 июля
- Мужские имена: Глеб, Лукьян, Антон, Валентин, Виктор, Федор, Василий, Архип, Анатолий.
- Женские имена: Марта, Ульяна, Юлиана, Марфа, Люция.
У кого день ангела 20 июля
- Мужские имена: Герман, Павел, Остап, Лукьян, Сергей.
- Женские имена: Евдокия, Ефросинья.
У кого день ангела 21 июля
- Мужские имена: Федор, Савва, Александр.
У кого день ангела 22 июля
- Мужские имена: Иван, Михаил, Андрей, Кирилл, Александр, Константин, Федор.
У кого день ангела 23 июля
- Мужские имена: Антон, Нестор, Степан, Петр, Александр, Георгий, Даниил, Егор.
У кого день ангела 24 июля
- Мужские имена: Лев, Илларион, Аркадий.
- Женские имена: Елена, Алена, Ольга, Илона.
У кого день ангела 25 июля
- Мужские имена: Григорий, Михаил, Федор, Арсений, Симон, Иван, Гавриил, Ефим.
- Женские имена: Мария, Вероника.
У кого день ангела 26 июля
- Мужские имена: Степан, Антон, Гавриил, Юлиан.
- Женские имена: Сара.
У кого день ангела 27 июля
- Мужские имена: Константин, Петр, Федор, Николай, Иван, Степан.
У кого день ангела 28 июля
- Мужские имена: Владимир, Петр, Василий
- Женские имена: Агриппина, Матрена.
У кого день ангела 29 июля
- Мужские имена: Иван, Петр, Федор, Павел, Яков.
- Женские имена: Юлия, Валентина, Алевтина, Джулия.
У кого день ангела 30 июля
- Мужские имена: Леонид.
- Женские имена: Марина, Вероника, Маргарита.
У кого день ангела 31 июля
- Мужские имена: Иван, Эмиль, Леонтий, Степан, Кузьма, Емельян.
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Автор: Елена Стороженко