День ангела в июле 2022 по церковному календарю: кто отмечает именины

День ангела в июле 2022 по церковному календарю/ depositphotos.com/

В средине лета отмечают именины мужчины с именем Марк, Алексей, Константин, Михаил и более редкими – Эмиль, Архип, Герман, Мартин. Именинницы июля – Анна, Елена, Елизавета, Яна, Вероника, а также – Ефросинья, Валентина и Иванна.

О том, какие профессиональные и международные праздники отмечают украинцы в разгаре лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.

У кого день ангела 1 июля

Мужские имена: Виктор, Сергей, Александр, Василий.

У кого день ангела 2 июля

Мужские имена: Иван, Ян.

Женские имена: Мария.

У кого день ангела 3 июля

Мужские имена: Андрей, Лука, Дмитрий, Иван, Глеб, Фома, Ян, Афанасий.

Женские имена: Римма, Инна.

У кого день ангела 4 июля

Мужские имена: Антон, Максим, Никита, Николай, Алексей, Егор, Георгий, Юлиан, Федор, Юлий.

Женские имена: Анастасия, Василиса.

У кого день ангела 5 июля

Мужские имена: Григорий, Василий, Геннадий, Гавриил, Федор.

Женские имена: Юлиана, Ульяна.

У кого день ангела 6 июля

Мужские имена: Артем, Петр, Святослав, Герман, Алексей, Антон, Иосиф, Федор, Александр.

Женские имена: Агриппина.

У кого день ангела 7 июля

Мужские имена: Никита, Яков. Иван, Антон.

У кого день ангела 8 июля

Мужские имена: Николай, Давид, Семен, Константин, Денис, Василий, Петр, Федор.

Женские имена: Ефросинья, Феврония.

У кого день ангела 9 июля

Мужские имена: Егор, Павел, Георгий, Давид, Иван, Тихон, Денис, Ян.

У кого день ангела 10 июля

Мужские имена: Лука, Петр, Мартин, Владимир, Александр, Георгий, Егор, Иван.

Женские имена: Яна, Иванна.

У кого день ангела 11 июля

Мужские имена: Григорий, Павел, Василий, Герман, Сергей, Иван, Иосиф.

У кого день ангела 12 июля

Мужские имена: Петр, Павел, Симон.

У кого день ангела 13 июля

Мужские имена: Андрей, Матвей, Филипп, Иван, Михаил, Тимофей, Степан, Яков, Фома.

Женские имена: Динара.

У кого день ангела 14 июля

Мужские имена: Константин, Демьян, Лев, Петр, Павел, Алексей, Кузьма, Иван, Аркадий, Василий.

Женские имена: Ангелина.

У кого день ангела 15 июля

Мужские имена: Арсений.

У кого день ангела 16 июля

Мужские имена: Марк, Антон, Константин, Василий, Александр, Демид, Михаил, Иван, Анатолий, Филипп, Родион, Фома.

У кого день ангела 17 июля

Мужские имена: Андрей, Марк, Богдан, Дмитрий, Алексей, Ефим, Михаил, Савва, Федор, Николай.

Женские имена: Мария, Ольга, Татьяна, Марта, Анастасия, Марфа, Александра.

У кого день ангела 18 июля

Мужские имена: Сергей, Василий, Афанасий, Степан.

Женские имена: Анна, Елизавета, Варвара, Агния.

У кого день ангела 19 июля

Мужские имена: Глеб, Лукьян, Антон, Валентин, Виктор, Федор, Василий, Архип, Анатолий.

Женские имена: Марта, Ульяна, Юлиана, Марфа, Люция.

У кого день ангела 20 июля

Мужские имена: Герман, Павел, Остап, Лукьян, Сергей.

Женские имена: Евдокия, Ефросинья.

У кого день ангела 21 июля

Мужские имена: Федор, Савва, Александр.

У кого день ангела 22 июля

Мужские имена: Иван, Михаил, Андрей, Кирилл, Александр, Константин, Федор.

У кого день ангела 23 июля

Мужские имена: Антон, Нестор, Степан, Петр, Александр, Георгий, Даниил, Егор.

У кого день ангела 24 июля

Мужские имена: Лев, Илларион, Аркадий.

Женские имена: Елена, Алена, Ольга, Илона.

У кого день ангела 25 июля

Мужские имена: Григорий, Михаил, Федор, Арсений, Симон, Иван, Гавриил, Ефим.

Женские имена: Мария, Вероника.

У кого день ангела 26 июля

Мужские имена: Степан, Антон, Гавриил, Юлиан.

Женские имена: Сара.

У кого день ангела 27 июля

Мужские имена: Константин, Петр, Федор, Николай, Иван, Степан.

У кого день ангела 28 июля

Мужские имена: Владимир, Петр, Василий

Женские имена: Агриппина, Матрена.

У кого день ангела 29 июля

Мужские имена: Иван, Петр, Федор, Павел, Яков.

Женские имена: Юлия, Валентина, Алевтина, Джулия.

У кого день ангела 30 июля

Мужские имена: Леонид.

Женские имена: Марина, Вероника, Маргарита.

У кого день ангела 31 июля

Мужские имена: Иван, Эмиль, Леонтий, Степан, Кузьма, Емельян.

Читайте также: