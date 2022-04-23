День матери в Украине 2022: дата, традиции праздника и душевные поздравления

Поздравления с Днем матери в прозе и стихах, сердечные открытки и картинки в подборке Главреда.
День матери в Украине ежегодно отмечается во второй воскресенье мая. В 2022 году этот день выпадает на 8 мая.
О том, какие праздники и памятные даты будем отмечать в последнем месяце весны, читайте в материале: Выходные на майские праздники в Украине: сколько дополнительных дней отдыха ожидать украинцам.
День матери во всем мире отмечается 13 мая. История этого праздника начинается в 1910 году, когда в американском штате Вирджиния он был установлен на официальном уровне. Инициатором стала Анна Джервис, мать которой преждевременно скончалась.
Поздравления с днем матери – картинки и открытки – в подборке Главреда.
С днем матери – картинки и поздравления в прозе и стихах
Мамочка, милая, родная, любимая! Хочу поздравить тебя с Днем матери! Ты самая лучшая мамочка в мире! Я тебя очень сильно люблю, горжусь тобою и бесконечно благодарна за всё, что ты сделала для моей счастливой жизни. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты никогда не болела, чтобы успех был твоим постоянным попутчиком, чтобы ты не переживала по мелочам, а твое доброе сердечко всегда оставалось таким же чутким. С безумной любовью и благодарностью, твоя доченька.
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Поздравляю с Днём матери! Желаю мудрости, терпения и сил, здоровья, красоты и внутренней гармонии. Говорят, что семья — это демократическая страна, в которой мама — министр здравоохранения, культуры, спорта, образования, чрезвычайных ситуаций и прочих важных дел. Поэтому желаю тебе быть самым справедливым, понимающим и заботливым министром, ловко справляться с любой проблемой. Желаю лада в семье и самой искренней, большой и вдохновляющей любви от своих деток.
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Мамуля, люблю тебя всем сердцем и желаю, чтобы ты жила долго и счастливо, никогда не унывала и радовала меня своей улыбкой. Спасибо за твою любовь, доброту, за твой душевный свет, который озаряет мне любой путь, за теплоту, которая согревает в холода. Здоровья тебе, мамочка, и пусть сбудутся все твои мечты!
***
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.
Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.
***
Поздравить самого родного человека,
Обнять, сказать "спасибо" я хочу.
За тебя, мамочка, готова хоть полвека
Держать в руках зажженную свечу.
Родная, будь всегда здорова и успешна,
А я исполню всё, что повелишь.
Всегда живи спокойно и неспешно,
Открой мне душу, если загрустишь.
К Дню матери букет тебе вручаю,
Родная мамочка, люблю тебя, скучаю,
У тебя жить учусь и уважаю.
***
Самая любимая, родная,
Мама — нет на свете слов нежней,
Я тебя сегодня поздравляю
И хочу, чтоб стала жизнь светлей!
Ты меня так ласково растила,
От тревог меня ты берегла,
Мама, ты — моя большая сила,
Как же сильно я люблю тебя!
***
Целую, крепко обнимаю,
Тебе здоровья я желаю,
Пусть Бог всегда во всем поможет.
Мамуля, нет никого тебя дороже!
Большой любви, простого счастья,
Чтоб стороною шли ненастья.
Желаю много радости и сил,
Чтоб каждый день удачу приносил!