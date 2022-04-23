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День матери в Украине 2022: дата, традиции праздника и душевные поздравления

23 апреля 2022, 18:38

Поздравления с Днем матери в прозе и стихах, сердечные открытки и картинки в подборке Главреда.

день матери 2022
День матери 2022 в Украине / depositphotos.com/

День матери в Украине ежегодно отмечается во второй воскресенье мая. В 2022 году этот день выпадает на 8 мая.

О том, какие праздники и памятные даты будем отмечать в последнем месяце весны, читайте в материале: Выходные на майские праздники в Украине: сколько дополнительных дней отдыха ожидать украинцам.

День матери во всем мире отмечается 13 мая. История этого праздника начинается в 1910 году, когда в американском штате Вирджиния он был установлен на официальном уровне. Инициатором стала Анна Джервис, мать которой преждевременно скончалась.

Поздравления с днем матери – картинки и открытки – в подборке Главреда.

С днем матери – картинки и поздравления в прозе и стихах

Мамочка, милая, родная, любимая! Хочу поздравить тебя с Днем матери! Ты самая лучшая мамочка в мире! Я тебя очень сильно люблю, горжусь тобою и бесконечно благодарна за всё, что ты сделала для моей счастливой жизни. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты никогда не болела, чтобы успех был твоим постоянным попутчиком, чтобы ты не переживала по мелочам, а твое доброе сердечко всегда оставалось таким же чутким. С безумной любовью и благодарностью, твоя доченька.

с днем матери картинки
С днем матери картинки

***

Поздравляю с Днём матери! Желаю мудрости, терпения и сил, здоровья, красоты и внутренней гармонии. Говорят, что семья — это демократическая страна, в которой мама — министр здравоохранения, культуры, спорта, образования, чрезвычайных ситуаций и прочих важных дел. Поэтому желаю тебе быть самым справедливым, понимающим и заботливым министром, ловко справляться с любой проблемой. Желаю лада в семье и самой искренней, большой и вдохновляющей любви от своих деток.

***

Мамуля, люблю тебя всем сердцем и желаю, чтобы ты жила долго и счастливо, никогда не унывала и радовала меня своей улыбкой. Спасибо за твою любовь, доброту, за твой душевный свет, который озаряет мне любой путь, за теплоту, которая согревает в холода. Здоровья тебе, мамочка, и пусть сбудутся все твои мечты!

с днем матери картинки
День матери 2022 Украина

***

Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна такая у меня.

И в День матери тебе я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.

Жить тебе в достатке и без бед.

Я тебя любить не перестану,

Для меня тебя дороже нет.

с днем матери картинки
Поздравления с Днем матери

***

Поздравить самого родного человека,

Обнять, сказать "спасибо" я хочу.

За тебя, мамочка, готова хоть полвека

Держать в руках зажженную свечу.

Родная, будь всегда здорова и успешна,

А я исполню всё, что повелишь.

Всегда живи спокойно и неспешно,

Открой мне душу, если загрустишь.

К Дню матери букет тебе вручаю,

Родная мамочка, люблю тебя, скучаю,

У тебя жить учусь и уважаю.

с днем матери картинки
С Днем матери открытка

***

Самая любимая, родная,

Мама — нет на свете слов нежней,

Я тебя сегодня поздравляю

И хочу, чтоб стала жизнь светлей!

Ты меня так ласково растила,

От тревог меня ты берегла,

Мама, ты — моя большая сила,

Как же сильно я люблю тебя!

с днем матери картинки
День матери поздравления

***

Целую, крепко обнимаю,

Тебе здоровья я желаю,

Пусть Бог всегда во всем поможет.

Мамуля, нет никого тебя дороже!

Большой любви, простого счастья,

Чтоб стороною шли ненастья.

Желаю много радости и сил,

Чтоб каждый день удачу приносил!

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