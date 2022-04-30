УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День пограничника 2022 в Украине: мощные поздравления и открытки защитникам

30 апреля 2022, 07:00

Поздравления с Днем пограничника Украины в прозе и стихах, открытки и картинки - в подборке Главреда.

день пограничника 2022
День пограничника 2022 в Украине / golos.com.ua

Свой профессиональный праздник работники пограничной службы отмечают 30 апреля. Дата праздника установлена в 2018 году, указом президента Петра Порошенко.

По старым советским традициям День пограничника в Украине до недавнего времени отмечали 28 мая. 30 апреля для празднования был выбран не случайно, именно в этот день была основана Государственная пограничная служба Украины.

В такое непростое время пограничники взяли на себя первый удар во время вторжения России в Украину, доблестно защищая нашу страну от оккупантов. Поздравления с Днем пограничника поднимут боевой дух тех, кто охраняет территорию государства.

С днем пограничника – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Днем пограничника и от всей души желаю тишины и покоя на границе Родины, умиротворенности и гармонии в душе, храбрости и отваги в сердце, уважения окружающих и понимания близких в жизни, успехов и славных подвигов в деятельности, веселых праздников и добрых гостей в доме!

***

В День пограничника настоящим, сильным и мужественным мужчинам — поздравления и сердечные пожелания! Здоровья вам и благополучия, мира и добра, отличного настроения и домашнего тепла! Любите и будьте любимыми! Пусть все ваши родные и близкие люди будут всегда рядом и дарят вам свою любовь и обожание! Успешных будней и насыщенных весельем праздников и отпусков! Хорошей погоды и надежной техники! Дружелюбия и помощи товарищей! Будьте бдительны и сильны духом и телом!

С днем пограничника
С днем пограничника

***

Поздравляю с Днём пограничника. Желаю мужества, уверенности, стойкости и чести. Желаю не подпускать ни одного врага к границам собственного счастья. Желаю любить свою Родину и беречь своё сердце от ненастий. Желаю верить в лучшее и воплощать все планы в реальность своей жизни.

***

Сильный, смелый и отважный,

Пограничник наш бесстрашный.

Ты достоин уваженья,

Всех похвал и восхищенья.

И за ночи, что без сна,

Благодарна вся страна.

С твоим днем мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем!

С днем пограничника
День пограничника 2022 в Украине

***

Тебя сегодня поздравляю,

В день пограничника желаю:

Пусть будет мир, добро вокруг

И рядом был чтоб верный друг.

Таким же храбрым оставаться

Идти вперёд и не сдаваться,

Родную землю защищать

От всех врагов оберегать!

***

С Днем пограничника тебя я поздравляю

И службы легкой, без тревог тебе желаю.

Чтобы работа радость приносила,

Чтоб неудачи мимо проходили.

Еще желаю я по службе продвижения,

Удачи, безграничного везенья.

Чтоб было все, чего для счастья тебе нужно:

Любовь, здоровье, уважение и дружба.

С днем пограничника
День пограничника картинки

***

Пограничник, дорогой наш, поздравляем!

С торжеством твоим от всей души.

На посту успехов, безопасности желаем

И чтоб дни все в жизни были хороши.

Чтоб задачи с легкостью решались,

В доме чтоб царили мир и благодать,

Чтоб мечты... желанья все сбывались,

Чтоб вовек не унывать.

С днем пограничника
День пограничника картинки поздравления
С днем пограничника картинки
С днем пограничника картинки

viber
День пограничника
Реклама
Популярное
В апреле состоится решающее сражение, названа переломная дата в войне - гороскоп для УкраиныВ апреле состоится решающее сражение, названа переломная дата в войне - гороскоп для Украины Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 годуСерьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 году Гороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастьеГороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастье В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23 Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2022: Овнам – соперники, Близнецам – деньги, Весам – подсказки судьбыГороскоп на сегодня, 4 апреля 2022: Овнам – соперники, Близнецам – деньги, Весам – подсказки судьбы
Поддержите Главред

Последние новости

07:13

В Пентагоне оценил риск применения Путиным ядерного оружия

07:00

День пограничника 2022 в Украине: мощные поздравления и открытки защитникам

06:46

Украине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der Spiegel

06:31

Запад готовился к войне с инопланетянами, но не с Путиныммнение

06:25

Гороскоп на май 2022 для Водолеев: возвращение к бывшему, новая вершина и прибыль

Реклама
05:10

НАТО – очень слабый блок, у Украины есть шанс создать мощный союз с Британией и Польшей – БадракВидео

04:40

Таролог раскрыла неожиданный диагноз Путина и назвала сроки окончания войны

04:10

Украину в мае подморозит: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

03:34

Как избавиться от повышенного давления: врачи назвали шесть способов

03:03

Гороскоп на неделю 2-8 мая: Тельцам – важное событие, Львам – удача в деньгах, Водолеям – важная встреча

02:35

РФ уже проиграла войну в Украине, но "проигрыш" может затянуться на годы – военный экспертВидео

02:02

"Это и в меня сейчас стреляют тоже. Нельзя молчать": звезда 9 роты осудил войну в УкраинеВидео

01:25

Военный эксперт оценил шансы оккупантов захватить город-форпост на востоке УкраиныВидео

00:21

Армия РФ замедлила наступление: Арестович назвал две причины

29 апреля, пятница
23:54

Как оказать поддержку пострадавшим от войны: советы психолога

23:47

Путин готовит важное заявление на 9 мая: СМИ раскрыли сценарий КремляВидео

23:36

Защитники Мариуполя в обмен на "ПМР": Гиркин раскрыл неожиданный сценарий тайных переговоровВидео

23:27

США начали подготовку украинских военных в Германии - Пентагон

23:11

Метрополитен опера заменила Нетребко на украинскую певицу

23:05

Зеленский высказался о дефиците бензина: когда решат проблемуВидео

Реклама
23:04

"Не жди меня, мам": Регина Тодоренко попрощалась с роднымиВидео

22:34

Ракетный удар по Киеву: президент резко раскритиковал ООНВидео

22:34

Рашистов смешали с землей: на Харьковщине ВСУ разгромили пункт управления врагаВидео

22:17

В Киевской области снова нашли массовое захоронение около 900 гражданских – ЗеленскийВидео

22:15

"Люди-часы": Зеленский озвучил требования Украины к гарантиям безопасностиВидео

21:58

Бурный роман и внебрачная дочь: в РФ раскрыли детали личной жизни ПутинаВидео

21:45

На Донбассе подорвали железнодорожный мост в направлении Славянска

21:41

Хорошие новости с Родины и возвращение домой - гороскоп на май 2022 года для Козерогов

21:30

Мирные переговоры с РФ под угрозой из-за зверств оккупантов в Украине – ЗеленскийВидео

21:27

Мечтала стать чемпионкой: подробности убийства оккупантами известной спортсменки в МариуполеВидео

20:56

Удары Калибрами по мирным жителям: в Севастополе загружают ракеты на подлодки РФВидео

20:44

Более 600 раненых: орки бросают авиабомбы на полевой госпиталь МариуполяВидео

20:33

Оторвало руки и ноги: в РФ свозят десятки "поджаренных" в Украине солдат БалтфлотаВидео

20:05

Угроза ударов сохраняется: Беларусь проверяет авиацию и ПВО на границеВидео

19:58

Елена Зеленская рассказала, как война изменила президента УкраиныВидео

19:57

Оккупанты пошли в атаку на трех направлениях и готовят штурм СеверодонецкаВидео

19:27

Смертельный удар с воздуха: морпехи ВСУ сожгли две БМП оккупантовВидео

19:26

В результате вражеского обстрела в Чугуеве вспыхнул масштабный пожарВидео

19:26

Ленд-лиз для Украины: почему российские войска метлой вынесут из Украинымнение

19:15

Помогут привлечь богатство и защитят от бед: главные талисманы для каждого знака зодиака

Реклама
19:08

Украинским переселенцам выделят 53 тысячи квартирВидео

18:55

Отрезать РФ от нефтедолларов: у Зеленского раскрыли план полного нефтяного эмбаргоВидео

18:32

Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на УкраинуВидео

18:30

Ад для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУВидео

18:25

"Все, что уцелело - сервиз и икона": украинская режиссерка показала разрушенный дом в БородянкеВидео

18:14

Соседов призывает бойкотировать артистов, которые не поддерживают войну в Украине

17:53

Дороже 50 грн за литр: Украину накрыл дефицит топлива, в КМУ предупредили о скачке ценВидео

17:43

Косово наоборот: как Путин вешал лапшу Генсеку ООНмнение

17:28

"Всех убивать - детей и женщин": оккупанты планируют "вытравить" всю УкраинуВидео

17:18

Буряты с кадыровцами устроили перестрелку: не могут поделить добычу и не хотят идти в наступлениеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять