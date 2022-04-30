День пограничника 2022 в Украине: мощные поздравления и открытки защитникам

Поздравления с Днем пограничника Украины в прозе и стихах, открытки и картинки - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник работники пограничной службы отмечают 30 апреля. Дата праздника установлена в 2018 году, указом президента Петра Порошенко.
По старым советским традициям День пограничника в Украине до недавнего времени отмечали 28 мая. 30 апреля для празднования был выбран не случайно, именно в этот день была основана Государственная пограничная служба Украины.
В такое непростое время пограничники взяли на себя первый удар во время вторжения России в Украину, доблестно защищая нашу страну от оккупантов. Поздравления с Днем пограничника поднимут боевой дух тех, кто охраняет территорию государства.
С днем пограничника – поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с Днем пограничника и от всей души желаю тишины и покоя на границе Родины, умиротворенности и гармонии в душе, храбрости и отваги в сердце, уважения окружающих и понимания близких в жизни, успехов и славных подвигов в деятельности, веселых праздников и добрых гостей в доме!
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В День пограничника настоящим, сильным и мужественным мужчинам — поздравления и сердечные пожелания! Здоровья вам и благополучия, мира и добра, отличного настроения и домашнего тепла! Любите и будьте любимыми! Пусть все ваши родные и близкие люди будут всегда рядом и дарят вам свою любовь и обожание! Успешных будней и насыщенных весельем праздников и отпусков! Хорошей погоды и надежной техники! Дружелюбия и помощи товарищей! Будьте бдительны и сильны духом и телом!
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Поздравляю с Днём пограничника. Желаю мужества, уверенности, стойкости и чести. Желаю не подпускать ни одного врага к границам собственного счастья. Желаю любить свою Родину и беречь своё сердце от ненастий. Желаю верить в лучшее и воплощать все планы в реальность своей жизни.
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Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уваженья,
Всех похвал и восхищенья.
И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
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Тебя сегодня поздравляю,
В день пограничника желаю:
Пусть будет мир, добро вокруг
И рядом был чтоб верный друг.
Таким же храбрым оставаться
Идти вперёд и не сдаваться,
Родную землю защищать
От всех врагов оберегать!
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С Днем пограничника тебя я поздравляю
И службы легкой, без тревог тебе желаю.
Чтобы работа радость приносила,
Чтоб неудачи мимо проходили.
Еще желаю я по службе продвижения,
Удачи, безграничного везенья.
Чтоб было все, чего для счастья тебе нужно:
Любовь, здоровье, уважение и дружба.
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Пограничник, дорогой наш, поздравляем!
С торжеством твоим от всей души.
На посту успехов, безопасности желаем
И чтоб дни все в жизни были хороши.
Чтоб задачи с легкостью решались,
В доме чтоб царили мир и благодать,
Чтоб мечты... желанья все сбывались,
Чтоб вовек не унывать.