День пограничника 2022 в Украине: мощные поздравления и открытки защитникам

День пограничника 2022 в Украине / golos.com.ua

Свой профессиональный праздник работники пограничной службы отмечают 30 апреля. Дата праздника установлена в 2018 году, указом президента Петра Порошенко.

По старым советским традициям День пограничника в Украине до недавнего времени отмечали 28 мая. 30 апреля для празднования был выбран не случайно, именно в этот день была основана Государственная пограничная служба Украины.

В такое непростое время пограничники взяли на себя первый удар во время вторжения России в Украину, доблестно защищая нашу страну от оккупантов. Поздравления с Днем пограничника поднимут боевой дух тех, кто охраняет территорию государства.

С днем пограничника – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Днем пограничника и от всей души желаю тишины и покоя на границе Родины, умиротворенности и гармонии в душе, храбрости и отваги в сердце, уважения окружающих и понимания близких в жизни, успехов и славных подвигов в деятельности, веселых праздников и добрых гостей в доме!

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В День пограничника настоящим, сильным и мужественным мужчинам — поздравления и сердечные пожелания! Здоровья вам и благополучия, мира и добра, отличного настроения и домашнего тепла! Любите и будьте любимыми! Пусть все ваши родные и близкие люди будут всегда рядом и дарят вам свою любовь и обожание! Успешных будней и насыщенных весельем праздников и отпусков! Хорошей погоды и надежной техники! Дружелюбия и помощи товарищей! Будьте бдительны и сильны духом и телом!

С днем пограничника

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Поздравляю с Днём пограничника. Желаю мужества, уверенности, стойкости и чести. Желаю не подпускать ни одного врага к границам собственного счастья. Желаю любить свою Родину и беречь своё сердце от ненастий. Желаю верить в лучшее и воплощать все планы в реальность своей жизни.

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Сильный, смелый и отважный,

Пограничник наш бесстрашный.

Ты достоин уваженья,

Всех похвал и восхищенья.

И за ночи, что без сна,

Благодарна вся страна.

С твоим днем мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем!

День пограничника 2022 в Украине

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Тебя сегодня поздравляю,

В день пограничника желаю:

Пусть будет мир, добро вокруг

И рядом был чтоб верный друг.

Таким же храбрым оставаться

Идти вперёд и не сдаваться,

Родную землю защищать

От всех врагов оберегать!

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С Днем пограничника тебя я поздравляю

И службы легкой, без тревог тебе желаю.

Чтобы работа радость приносила,

Чтоб неудачи мимо проходили.

Еще желаю я по службе продвижения,

Удачи, безграничного везенья.

Чтоб было все, чего для счастья тебе нужно:

Любовь, здоровье, уважение и дружба.

День пограничника картинки

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Пограничник, дорогой наш, поздравляем!

С торжеством твоим от всей души.

На посту успехов, безопасности желаем

И чтоб дни все в жизни были хороши.

Чтоб задачи с легкостью решались,

В доме чтоб царили мир и благодать,

Чтоб мечты... желанья все сбывались,

Чтоб вовек не унывать.

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