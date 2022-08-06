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День Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки воинам

6 августа 2022, 18:50

Поздравления и открытки с профессиональным праздником - днем ВВС Украины.

День ВВС Украины 2022
День ВВС Украины 2022 / voenshop.com.ua

День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. В 2022 году он выпадает на 7 августа.

В этот непростой период на воины Воздушных сил охраняют небо и уберегают страну от вражеских самолетов, ракет и снарядов, которые несут разрушения и страдания. Свой профессиональный праздник сегодня отмечает авиация – истребительная, штурмовая, бомбардировочная, военно-транспортная, подразделения ПВО и радиотехнических войск, специальные войска и части материально-технического и медицинского обеспечения.

В понедельник, 8 августа профессиональный праздник другого поздразделения украинской армии - День войск связи. Открытки и поздравления можно найти в материале: День войск связи Вооруженных Сил Украины – поздравления и картинки защитникам.

День Воздушных сил ВСУ – поздравления и картинки к празднику

В этот праздничный для вас день хотим пожелать, чтобы ваши мечты поднимались высоко в небеса, где бы они могли быть ближе к их исполнителю. Желаем, чтобы все ваши положительные качества были награждены добрыми делами от близких людей, улыбками от прохожих и Божим благословением. С Днем ВВС вас, ребята!

***

Вы с воздуха блюдете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, ибо стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, ибо о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным неурядицам!

День ВВС Украины
День ВВС Украины

***

В небе каждому летать,

Видно, не придется,

Ну а вам, ни дать, ни взять,

Это удается.

Да, воздушные войска

В небе, словно птицы,

И другим еще пока

С вами не сравниться,

Ваш высок полет и смел,

Это впечатляет,

Мало кто вот так умел,

Каждый это знает.

Украина вами вся

Искренне гордится,

Вмиг взметнетесь в небеса,

Если что случится.

Наши летчики, сейчас

Мы вас поздравляем,

Хорошо, что вы у нас

Есть — мы понимаем!

День ВВС Украины
День ВВС Украины 7 августа

***

ВВС-ники ребята,Украины соколята!

Мчитесь в небо выше тучи,

Вы бесстрашны и могучи!

Хоть граница не видна,

Все равно же есть она,

Вы ее, друзья, храните,Украину берегите!

Будьте вы во всем везучи,

Пусть рассеются все тучи!

День ВВС Украины
День Воздушных сил Вооруженных сил Украины 2022

***

Всех, кто служит в ВВС,

Я хочу поздравить.

Наша гордость вы, ребята,

Вас в пример лишь ставить.

Пожелать хочу я силы,

Мощи вам не занимать.

Стойко, смело и достойно

За страну свою стоять.

Счастья вам в семейной жизни,

Радости, достатка.

Будет пусть высоким взлет,

Мягкою — посадка.

День ВВС Украины
День ВВС Украины 2022
День ВВС Украины
С днем ВВС Украины

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