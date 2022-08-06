День Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки воинам

Поздравления и открытки с профессиональным праздником - днем ВВС Украины.
День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. В 2022 году он выпадает на 7 августа.
В этот непростой период на воины Воздушных сил охраняют небо и уберегают страну от вражеских самолетов, ракет и снарядов, которые несут разрушения и страдания. Свой профессиональный праздник сегодня отмечает авиация – истребительная, штурмовая, бомбардировочная, военно-транспортная, подразделения ПВО и радиотехнических войск, специальные войска и части материально-технического и медицинского обеспечения.
В понедельник, 8 августа профессиональный праздник другого поздразделения украинской армии - День войск связи. Открытки и поздравления можно найти в материале: День войск связи Вооруженных Сил Украины – поздравления и картинки защитникам.
День Воздушных сил ВСУ – поздравления и картинки к празднику
В этот праздничный для вас день хотим пожелать, чтобы ваши мечты поднимались высоко в небеса, где бы они могли быть ближе к их исполнителю. Желаем, чтобы все ваши положительные качества были награждены добрыми делами от близких людей, улыбками от прохожих и Божим благословением. С Днем ВВС вас, ребята!
***
Вы с воздуха блюдете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, ибо стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, ибо о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным неурядицам!
***
В небе каждому летать,
Видно, не придется,
Ну а вам, ни дать, ни взять,
Это удается.
Да, воздушные войска
В небе, словно птицы,
И другим еще пока
С вами не сравниться,
Ваш высок полет и смел,
Это впечатляет,
Мало кто вот так умел,
Каждый это знает.
Украина вами вся
Искренне гордится,
Вмиг взметнетесь в небеса,
Если что случится.
Наши летчики, сейчас
Мы вас поздравляем,
Хорошо, что вы у нас
Есть — мы понимаем!
***
ВВС-ники ребята,Украины соколята!
Мчитесь в небо выше тучи,
Вы бесстрашны и могучи!
Хоть граница не видна,
Все равно же есть она,
Вы ее, друзья, храните,Украину берегите!
Будьте вы во всем везучи,
Пусть рассеются все тучи!
***
Всех, кто служит в ВВС,
Я хочу поздравить.
Наша гордость вы, ребята,
Вас в пример лишь ставить.
Пожелать хочу я силы,
Мощи вам не занимать.
Стойко, смело и достойно
За страну свою стоять.
Счастья вам в семейной жизни,
Радости, достатка.
Будет пусть высоким взлет,
Мягкою — посадка.
Читайте также:
- С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу
- С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику
- Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день
- С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику
- Выходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа