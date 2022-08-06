День Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки воинам

День ВВС Украины 2022 / voenshop.com.ua

День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. В 2022 году он выпадает на 7 августа.

В этот непростой период на воины Воздушных сил охраняют небо и уберегают страну от вражеских самолетов, ракет и снарядов, которые несут разрушения и страдания. Свой профессиональный праздник сегодня отмечает авиация – истребительная, штурмовая, бомбардировочная, военно-транспортная, подразделения ПВО и радиотехнических войск, специальные войска и части материально-технического и медицинского обеспечения.

В понедельник, 8 августа профессиональный праздник другого поздразделения украинской армии - День войск связи. Открытки и поздравления можно найти в материале: День войск связи Вооруженных Сил Украины – поздравления и картинки защитникам.

День Воздушных сил ВСУ – поздравления и картинки к празднику

В этот праздничный для вас день хотим пожелать, чтобы ваши мечты поднимались высоко в небеса, где бы они могли быть ближе к их исполнителю. Желаем, чтобы все ваши положительные качества были награждены добрыми делами от близких людей, улыбками от прохожих и Божим благословением. С Днем ВВС вас, ребята!

***

Вы с воздуха блюдете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, ибо стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, ибо о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным неурядицам!

День ВВС Украины

***

В небе каждому летать,

Видно, не придется,

Ну а вам, ни дать, ни взять,

Это удается.

Да, воздушные войска

В небе, словно птицы,

И другим еще пока

С вами не сравниться,

Ваш высок полет и смел,

Это впечатляет,

Мало кто вот так умел,

Каждый это знает.

Украина вами вся

Искренне гордится,

Вмиг взметнетесь в небеса,

Если что случится.

Наши летчики, сейчас

Мы вас поздравляем,

Хорошо, что вы у нас

Есть — мы понимаем!

День ВВС Украины 7 августа

***

ВВС-ники ребята,Украины соколята!

Мчитесь в небо выше тучи,

Вы бесстрашны и могучи!

Хоть граница не видна,

Все равно же есть она,

Вы ее, друзья, храните,Украину берегите!

Будьте вы во всем везучи,

Пусть рассеются все тучи!

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины 2022

***

Всех, кто служит в ВВС,

Я хочу поздравить.

Наша гордость вы, ребята,

Вас в пример лишь ставить.

Пожелать хочу я силы,

Мощи вам не занимать.

Стойко, смело и достойно

За страну свою стоять.

Счастья вам в семейной жизни,

Радости, достатка.

Будет пусть высоким взлет,

Мягкою — посадка.

День ВВС Украины 2022

С днем ВВС Украины

Читайте также: