День всех святых 2022: дата, традиции дня, поздравления

День всех святых 2022 / ua.depositphotos.com

Католическая церковь отмечает День всех святых 1 ноября. В этот день христиане западного обряда посещают торжественные богослужения и проводят день в молитве.

О том, какие религиозные праздники будут отмечать украинцы в последнем месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники.

В День всех святых древние кельты отмечали наступление Нового года. В последний день октября они проводили обряд Самайн, который был призван отпугивать злых духов и нечистую силу. Считалось, что в ночь на 1 ноября открывается портал между миром живых и мертвых и людям открывалась возможность побывать в потустороннем мире. Кельты также почитали мертвых, поэтому католическая церковь установила День всех святых именно в этот день, чтобы уменьшить влияние языческих тенденций и установить христианство. Однако древние традиции прочно укоренились в памяти народа. 31 октября отмечается праздник Хэллоуин, день бурного веселья, когда народ, облачаясь в костюмы нечисти, пытается отпугнуть темные силы.

День всех святых 2022 – традиции праздника

В этот день католическая церковь чтит память всех святых как канонизированных, так и оставшихся неизвестными при жизни. В этот день католики обязательно посещают мессу. 2 ноября у христиан День особого поминовения умерших.

В странах Европы в эти дни принято посещать могилы умерших родственников с подношениями. Там зажигают свечи и лампадки.

Особое значение Дню всех святых имеет в странах Латинской Америки. День мертвых там имеет статус государственного праздника, который проходит с массовыми гуляниями и карнавалом. Среди традиций праздника создание алтарей и почитание умерших с использованием специальных черепов сalaveras. На могилы умерших родственников в конце дня приносят их любимые напитки и угощения.

Что нельзя делать в День всех святых

Чтобы не навлечь на себя беды и несчастья, христиане в День всех святых придерживаются строгих табу. В этот день нельзя:

ругаться и желать другим зла;

осквернять память о покойных;

оставлять двери и окна открытыми;

надевать новую одежду и носить чужую;

злоупотреблять алкоголем и веселиться без меры.

День всех святых в православии

Православные христиане отмечают Собор всех святых в первое воскресенье после праздника Троицы. В 2023 году это 11 июня.

День всех святых 2022: поздравления

Поздравляю с Днём всех святых и хочу пожелать, чтобы твой ангел тебя хранил от всех невзгод, чтобы святые лики и яркое пламя свеч озарили твою жизнь благодатью, чтобы твоё счастье было не по зубам тёмным силам, чтобы твоё сердце вспомнило самоотверженные поступки всех святых и направило тебя на путь благодеяний и добра.

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С Днем Всех Святых, когда оживают все страшные истории, чтобы потом уйти с первыми лучами рассвета в забвение. Пусть вас не пугают монстры, ведь сегодня день, когда каждый из нас может стать подобен им и сам напугать всех своих чудовищ. Счастливого вам Дня Всех Святых!

1 ноября День всех святых картинки

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Если вы истинно верующий христианин, тогда пускай ангелы спустятся с небес и охраняют ваш дом, где поселилась вера и добро, а искушение и грех не обретают верх над вашей волей, ведь вера ваша настолько сильна, насколько это только возможно. Желаем вам сегодняшний праздник отметить весело и счастливо.

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