Какой сегодня праздник 10 октября: Всемирный день каши – какие крупы могут навредить

Какая каша наиболее калорийная и содержит меньше всего полезных веществ
Каша – универсальный гарнир, без которого невозможно представить полноценный прием пищи. Этот продукт любят и ценят многие культуры мира, поэтому без праздника крупа не осталась. Ежегодно Всемирный день каши отмечается 10 октября.
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Каша – один из наиболее известных продуктов в мире. Употребление ее в пищу теми или иными народами зависит от того, какие злаковые культуры произрастали на территории проживания народа. Представьте себе, где-то совсем не едят гречку! Самые популярные крупы: рисовая, перловая, гречневая, пшенная и манная.
Какая каша самая вредная?
О пользе каш было сказано немало. Этот продукт помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, вывести токсины, укрепить ногти, волосы и нервную систему, сбросить вес. Однако есть каши вреда от которых больше, чем пользы.
Каша на молоке. Молочные каши – идеальный продукт детского питания, которые помогают укрепить здоровье малыша и обеспечить правильное развитие. Однако высокая питательность каш на молоке не самый лучший выбор для взрослых. Они могут спровоцировать проблемы с лишним весом. Особенно калорийна манная каша на молоке. К тому же, она содержит большое количество глютена и фитина, который препятствует усвоению кальция.
Белый рис. Диетологи всего мира говорят белому рису однозначное "нет". В этой крупе практически не содержится полезных веществ и отсутствует клетчатка – та самая "природная щеточка", которая вызывает чувство насыщения и очищает организм от вредных веществ. Вместо клетчатки в рисовой крупе содержится крахмал, который просто забивает кишечник. Отдавайте предпочтение неочищенному бурому рису.
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Каши с глютеном. Овсяная, перловая и ячневая каши для людей, которые страдают непереносимостью глютена могут спровоцировать развитие аллергии, как реакции на белок злаковых. Непереносимость глютена может проявляться вздутием и дискомфортом в кишечнике, болью в суставах и высыпаниях на коже после приема этих круп.
Как правильно есть каши?
Для того, чтобы каша принесла максимальную пользу организму, необходимо правильно сочетать продукты питания. Не стоит употреблять кашу с мясом. Отдайте предпочтение овощам.
- Гречка хорошо сочетается с рыбой, грибами, морепродуктами, яйцами, молоком.
- Рис – с морепродуктами, овощами, пряностями и сухофруктами.
- Перловка – с зеленью, грибами, овощами и сливочным маслом.
- Кукурузная каша – с молоком, овощами, грибами.