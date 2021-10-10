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Какой сегодня праздник 10 октября: Всемирный день каши – какие крупы могут навредить

10 октября 2021, 05:02

Какая каша наиболее калорийная и содержит меньше всего полезных веществ

Всемирный день каши
Всемирный день каши / ua.depositphotos.com/

Каша – универсальный гарнир, без которого невозможно представить полноценный прием пищи. Этот продукт любят и ценят многие культуры мира, поэтому без праздника крупа не осталась. Ежегодно Всемирный день каши отмечается 10 октября.

О том, какие еще праздники можно отметить во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

Каша – один из наиболее известных продуктов в мире. Употребление ее в пищу теми или иными народами зависит от того, какие злаковые культуры произрастали на территории проживания народа. Представьте себе, где-то совсем не едят гречку! Самые популярные крупы: рисовая, перловая, гречневая, пшенная и манная.

Какая каша самая вредная?

О пользе каш было сказано немало. Этот продукт помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, вывести токсины, укрепить ногти, волосы и нервную систему, сбросить вес. Однако есть каши вреда от которых больше, чем пользы.

Каша на молоке. Молочные каши – идеальный продукт детского питания, которые помогают укрепить здоровье малыша и обеспечить правильное развитие. Однако высокая питательность каш на молоке не самый лучший выбор для взрослых. Они могут спровоцировать проблемы с лишним весом. Особенно калорийна манная каша на молоке. К тому же, она содержит большое количество глютена и фитина, который препятствует усвоению кальция.

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Белый рис. Диетологи всего мира говорят белому рису однозначное "нет". В этой крупе практически не содержится полезных веществ и отсутствует клетчатка – та самая "природная щеточка", которая вызывает чувство насыщения и очищает организм от вредных веществ. Вместо клетчатки в рисовой крупе содержится крахмал, который просто забивает кишечник. Отдавайте предпочтение неочищенному бурому рису.

Читайте такжеЧем заменить овсянку: названы самые полезные каши на завтрак

Каши с глютеном. Овсяная, перловая и ячневая каши для людей, которые страдают непереносимостью глютена могут спровоцировать развитие аллергии, как реакции на белок злаковых. Непереносимость глютена может проявляться вздутием и дискомфортом в кишечнике, болью в суставах и высыпаниях на коже после приема этих круп.

Как правильно есть каши?

Для того, чтобы каша принесла максимальную пользу организму, необходимо правильно сочетать продукты питания. Не стоит употреблять кашу с мясом. Отдайте предпочтение овощам.

  • Гречка хорошо сочетается с рыбой, грибами, морепродуктами, яйцами, молоком.
  • Рис – с морепродуктами, овощами, пряностями и сухофруктами.
  • Перловка – с зеленью, грибами, овощами и сливочным маслом.
  • Кукурузная каша – с молоком, овощами, грибами.
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