Какой сегодня праздник 10 октября: Всемирный день каши – какие крупы могут навредить

Всемирный день каши / ua.depositphotos.com/

Каша – универсальный гарнир, без которого невозможно представить полноценный прием пищи. Этот продукт любят и ценят многие культуры мира, поэтому без праздника крупа не осталась. Ежегодно Всемирный день каши отмечается 10 октября.

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Каша – один из наиболее известных продуктов в мире. Употребление ее в пищу теми или иными народами зависит от того, какие злаковые культуры произрастали на территории проживания народа. Представьте себе, где-то совсем не едят гречку! Самые популярные крупы: рисовая, перловая, гречневая, пшенная и манная.

Какая каша самая вредная?

О пользе каш было сказано немало. Этот продукт помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, вывести токсины, укрепить ногти, волосы и нервную систему, сбросить вес. Однако есть каши вреда от которых больше, чем пользы.

Каша на молоке. Молочные каши – идеальный продукт детского питания, которые помогают укрепить здоровье малыша и обеспечить правильное развитие. Однако высокая питательность каш на молоке не самый лучший выбор для взрослых. Они могут спровоцировать проблемы с лишним весом. Особенно калорийна манная каша на молоке. К тому же, она содержит большое количество глютена и фитина, который препятствует усвоению кальция.

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Белый рис. Диетологи всего мира говорят белому рису однозначное "нет". В этой крупе практически не содержится полезных веществ и отсутствует клетчатка – та самая "природная щеточка", которая вызывает чувство насыщения и очищает организм от вредных веществ. Вместо клетчатки в рисовой крупе содержится крахмал, который просто забивает кишечник. Отдавайте предпочтение неочищенному бурому рису.

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Каши с глютеном. Овсяная, перловая и ячневая каши для людей, которые страдают непереносимостью глютена могут спровоцировать развитие аллергии, как реакции на белок злаковых. Непереносимость глютена может проявляться вздутием и дискомфортом в кишечнике, болью в суставах и высыпаниях на коже после приема этих круп.

Как правильно есть каши?

Для того, чтобы каша принесла максимальную пользу организму, необходимо правильно сочетать продукты питания. Не стоит употреблять кашу с мясом. Отдайте предпочтение овощам.