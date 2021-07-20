Какой сегодня праздник 20 июля в Украине: Курбан-байрам и День торта и шахмат

Курбан-байрам 2021 / 31tv.ru

20 июля в Украине не отмечаются профессиональные праздники. Однако украинские мусульмане чтят благочестие Аллаха, принося в жертву Всевышнему животных. А также в мире отмечают день шахмат и торта. Ранее мы писали, какие праздники в августе 2021 будут отмечать украинцы.

20 июля 2021 - Курбан-байрам в Украине

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) считается одним из самых главных праздников в мусульманской религии. В этот день прославляют милосердие Аллаха и совершают жертвоприношения.

Курбан-байрам в 2021 году отмечают с понедельника, 20 июля по пятницу, 23. Дата праздника определяется согласно лунному календарю. В Украине Курбан-байрам – государственный праздник. В мусульманских странах в эти дни не работают. В этот день принято ходить друг к другу в гости и навещать могилы предков.

20 июля 2021: международные праздники

20 июля – Международный день торта . Этот праздник посвящен дружбе между людьми, странами и народами. Впервые на официальном уровне день торта отмечался в 2011 году и более 20-ти стран приняло участие в создании коллективного торта, который был призван объединить народы. За несколько лет праздник полюбился людям, и в некоторых городах устраивают массовые гуляния при поддержке властей. Цель праздника - распространение идей мира и дружбы на планете. Девизом дня : "I CAKE YOU" - "Я принесу тебе торт".

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